十荟团因不正当价格行为被罚150万 江苏区域业务停业整顿3日

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:今日，市场监管总局发布北京十荟科技有限公司不正当价格行为案行政处罚决定书称，对北京十荟科技有限公司不正当价格行为案作出行政处罚决定，罚款合计150万元，责令当事人“十荟团”平台江苏区域停业整顿3日。

市场监管总局称，经查明，2021年3月10日以来，当事人通过“十荟团”平台在其“江苏城市圈”（江苏省徐州市、连云港市除外的城市，以下简称江苏区域）销售商品时，存在以下行为:

一、以排挤竞争对手为目的，低于成本销售商品的行为

二、利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的行为

以上示例的事实，有商品价格页面截图、协议、补贴情况、相关财务数据、交易记录、询问笔录等证据证明。

本机关认为，当事人上述行为分别构成了《中华人民共和国价格法》第十四条第（二）项“在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益”、第十四条第(四)项“利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”的不正当价格行为。

2021年3月3日，本机关曾对当事人不正当价格行为作出行政处罚，并责令改正。2021年4月13日，市场监管总局组织召开行政指导会，要求各互联网企业在一个月内全面自查，逐项整改，但当事人上述违法行为仍在继续。依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第四条、第七条之规定，本机关作出如下决定: