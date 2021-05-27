迎接618，“手机淘宝”更名为“淘宝”

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:今天上午，淘宝官方微博宣布，“手机淘宝”应用更名为“淘宝”。

据悉，目前在App Store等各大应用商店里，原来“手机淘宝”App的名称均已经变成了“淘宝”，这是自淘宝推出移动端以来的首次改名。

另外，伴随着此次“改名”，淘宝APP也换上了“618”的氛围皮肤。