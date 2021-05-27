迎接618，“手机淘宝”更名为“淘宝”

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:今天上午，淘宝官方微博宣布，“手机淘宝”应用更名为“淘宝”。
据悉，目前在App Store等各大应用商店里，原来“手机淘宝”App的名称均已经变成了“淘宝”，这是自淘宝推出移动端以来的首次改名。
另外，伴随着此次“改名”，淘宝APP也换上了“618”的氛围皮肤。
站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:今天上午，淘宝官方微博宣布，“手机淘宝”应用更名为“淘宝”。
据悉，目前在App Store等各大应用商店里，原来“手机淘宝”App的名称均已经变成了“淘宝”，这是自淘宝推出移动端以来的首次改名。
另外，伴随着此次“改名”，淘宝APP也换上了“618”的氛围皮肤。
近日，手机淘宝APP发布了618版本，在开启618预售活动的同时，“手机淘宝”APP也改名为“淘宝”。新功能包括了:天猫榜单权威发布、搜索结果页升级、店铺直播全新升级等。
618前，手机淘宝正式改名为淘宝”。据了解，目前在App Store等各大应用商店里，原来手机淘宝”APP的名称已经变成了淘宝”。据悉，这是自淘宝推出移动端以来的首次改名。伴随着此次改名”，淘宝APP也换上了618”的氛围皮肤。更名后的淘宝APP在新功能”中介绍称：88VIP会员618期间可领520元专属消费券；天猫榜单权威发布：618期间看榜下单，不会买错。事实上，大部分人早已习惯了淘宝”这个称呼。对于突如其来的更名”，很多网友评论
近日，淘宝官方发布新增《淘宝网“视频教学”服务说明》的公示通知。淘宝官方表示，平台拟新增“视频教学”服务，符合条件的卖家和商品可申请展示视频教学服务标识，并对消费者履行该服务，该规则将于2021年5月7日正式生效。
昨日晚间，淘宝官方发布了淘宝网各特色市场准入要求变更公示通知。公告显示，此次规则变更将于2021年5月24日生效，主要变更点为部分特色市场新增准入要求淘宝商家成长层级为L3及以上。
昨日，天猫正式公布了今年618大促时间，将于5月24日晚8点开始618预售，本次天猫618折扣持续20天，从6.1-6.20。同在昨日，淘宝特价版发布了最新618版本，宣布改名为“陶特”APP，并优化部分功能。
“内容化，将是2021年淘宝的重大战略。”在淘宝直播机构大会上，淘宝内容电商事业部总经理玄德总结道。最近几个月，淘宝已经历了多次改版，最为明显的是“猜你喜欢”跻身首页、淘宝直播APP更名为“点淘”与逛逛代替买家秀社区，成为达人种草新阵地。
去年这个时候，直播电商有多火大家还记得吗?李佳琦薇娅罗永浩狂上热搜;淘宝直播加码，抖音、快手发力，京东、微信也纷纷跟进……
【TechWeb】4月28日消息，淘宝直播几天内对外宣布，向所有主播开放官方货品池，覆盖至少1亿件来自淘宝天猫平台的优质、多元的商品。在现场，阿里巴巴副总裁、淘宝直播负责人玄德表示，“把专业选品的事情交给我们，主播可以专注于带货。”同时，他指出，淘宝直播走完前面的5年，进入第6年，我们对这个行业有很多思考，认为淘宝直播的行业从几方面跟大家讲讲自己的判断。首先是消费者的体验升级是一个大的趋势，越来越多的消费者接?
早上刷朋友圈的时候，我突然发现:淘宝618今天晚上就要开启了!好家伙，这么早?距离6月18日还有近一个月呢?“吓”得我赶紧去研究了一波这次618的新玩法，看看有没有什么特别优惠，生怕错过“一个亿”。
阿里巴巴最新一季财报显示，截至2020年12月31日的12个月内，淘宝直播GMV超过人民币4000亿元。淘宝直播官方数据显示，2020年，淘宝直播开播场次超4000万场，双11期间过亿直播间数量超33个，连续3年增长150%。
今天，淘宝天猫商家事业部总经理齐俊生在2021商家产品升级发布会上透露，今年618淘宝天猫将有这些变化:1、千牛工作台将进行全面升级，新版计划在7月份正式上线。升级后的千牛工作台将大幅降低商家开店门槛，提供基础物流、营销、装修等官方免费服务和工具。
淘宝直播宣布，向所有主播开放官方货品池，覆盖至少1亿件来自淘宝天猫平台的商品。平台将严把货品质量关，主播可以从官方货品池拿货。
2021年的淘宝618的活动已经正式的开启了预热活动，不少朋友都准备在最近买买买，所以今天就来为大家分享一下淘宝618年中优惠活动日历。
在618来临之前，淘宝又对搜索进行了一系列调整。剧电商在线消息，近日，淘宝在搜索方面进行了细微调整。当用户搜索部分品类商品时，其搜索结果上方会出现一排导航和筛选词。
今天，淘宝宣布上线“商家成长层级计划”，助力店铺快速成长，这对于商家来说绝对是一重大利好。据了解，此次层级计划主要涉及三个变化:首次上线商家免费权益中心;权益匹配商家成长层级，越升级权益越多;官方进阶攻略与权益激励并重，中小商家将更受益。
遥望海外，淘宝拼多多的卖家是幸运的。或者说，这是这一代中国电商卖家的幸运。相比之下，出海市场火爆，却也因卖家不能掌握自己的命运，随时面临竹篮打水一场空的危险。
大家好，我是狗哥，五一快乐呀，过几天大家又要开始投入紧张的工作中了。大家知道，我去年的时候成立了一个叫 「淘金之路」的社群，是围绕着流量，淘宝客，电商CPS，等领域的垂直社群，每个月我会整理出来2篇社群内部的文章分享放到公众号上。
淘宝直播几天内对外宣布，向所有主播开放官方货品池，覆盖至少1亿件来自淘宝天猫平台的优质、多元的商品。据了解，淘宝直播还将组织更多选品会，帮主播对接更多货品，让主播的商品选择更多元。
引流一直是我高度重视的方面，下面拆解点硬核的知识点吧!这条微头条内容涉及某宝找的代拍公司，以第三方角度来构思内容。
阿里系、腾讯系一直都是水火不容，彼此的产品也是互相绝缘，但现在，破冰了。淘宝已经在微信上线了名为亲友省钱购”的小程序、视频号，目前处于内测阶段，Slogan为天天领红包，省心又省钱”，同时亲友省钱购”的公众号也在筹备中。据消息人士透露，亲友省钱购”是为帮助亲朋好友省钱的购物平台，为用户搜罗淘宝网红包、优惠券、低价好货，采用了最流行的团长带货模式，是一款社群朋友圈省钱必备的工具。不过因为还在测试，该小程序
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