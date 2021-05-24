OPPO Reno 6 Pro+现身Geekbench 将搭载骁龙870处理器

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > OPPO最新资讯 > 正文

OPPO Reno 6 Pro+现身Geekbench 将搭载骁龙870处理器

2021-05-24 16:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:最近在工信部和3C认证平台上出现的型号为PENM00的OPPO手机是即将到来的OPPO Reno6Pro+旗舰产品。该手机将于5月27日在国内正式发布上市。在发布之前，Reno6Pro+手机一些重要规格出现在Geekbench测试平台上。

2.jpg

有报道称，骁龙870处理器将是Reno6Pro+的处理器。在Geekbench4.2上提到的SoC具有“ kona”代号和1.80GHz基本频率。Geekbench清单进一步提到该设备具有12GB运存，运行Android11 OS。在Geekbench的单核和多核测试中，Reno6Pro+分别得分4649分和12712分。

上周，Reno6Pro+在京东和苏宁等零售商网站上被发现。清单显示，Reno6Pro+G的12GB版本将附带256GB的存储空间。其基本型号将提供8GB的运存和128GB的存储空间。

OPPO Reno6Pro+预计将配备6.55英寸AMOLED FHD +显示屏，屏下指纹解锁以及支持65W快速充电，4，500mAh电池容量。它的前摄像头为3200万像素，后摄像头为5000万像素的Sony IMX766主摄像头，1600万像素的超广角镜头，1300万像素的长焦相机和200万像素的微距相机。

据报道，Reno6普通版本将搭载联发科的天玑900处理器。另一方面，Reno6Pro将配备天玑1200。

1.jpg

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 周冬雨代言！OPPO Reno6系列开启预约：最高配备骁龙870

    5月23日消息，周冬雨代言的OPPO Reno6系列在欢太商城开启预约。根据官方公布的信息，OPPO Reno6系列有三大成员：OPPO Reno6、OPPO Reno6 Pro、OPPO Reno6 Pro+。其中OPPO Reno6 Pro搭载联发科天玑1200旗舰处理器，OPPO Reno6 Pro+搭载高通骁龙870旗舰处理器。不仅如此，OPPO Reno6 Pro+还采用了索尼IMX766传感器，这颗传感器曾在OPPO Reno5 Pro+上首发商用。据悉，这颗传感器的尺寸为1/1.56英寸的，拥有5000万像素。理论上讲，大底

    oppo reno 高通

  • 骁龙87065W快充齐上阵！OPPO Reno6系列定档：5月27日发布

    OPPO在2019年正式腿推出了Reno系列手机，首款产品采用了侧旋升降结构，实现了真全面屏效果，饱受消费者好评，Reno系列自此也逐渐成为OPOO的主流旗舰系列。今天（5月19日）上午，OPPO官方正式宣布，将于5月27日晚18点召开新品发布会，正式推出新一代Reno机型OPPOReno6系列。据此前消息，OPPO Reno6系列将包括Reno6、Reno6 Pro以及Reno 6 Pro+三款机型，分别搭载了不同的硬件配置，对应高中低三个档位，基本覆盖主流市场。其中，Reno

    reno oppo 全面屏

  • 骁龙870+独显芯片！联想高管晒小新Pad Pro新机

    据联想官微剧透，联想将会在近期推出多款平板电脑产品，覆盖高中低不同档位，其中旗舰版本将搭载骁龙870芯片，令人十分期待。今日，联想小新、YOGA、拯救者产品线产品总监（微博ID：林林-一枝小白兔）晒出了小新Pad Pro的样机，该机正是一款搭载骁龙870旗舰芯片的高端产品。小新Pad Pro确认搭载骁龙870芯片该博主透露，小新Pad Pro正面将搭载一块支持90Hz的OLED全面屏，从目前的信息来看，这款屏幕与前代将完全保持一致，屏幕尺寸?

    联想 微博 平板

  • 骁龙870平板来了！小新Pad Pro官宣：将搭载2K杜比屏

    要说最近有官方消息，即将上市的安卓平板，那自然非小新Pad Pro 2021系列莫属。今日，小新官微又开始了新一轮的预热，这次的小新Pad Pro 2021的屏幕将前所未有的强大。据悉，这次的小新Pad Pro 2021屏幕参数十分豪华。不仅是一块90Hz高刷OLED屏幕，还拥有高达600nits的亮度，25601600的分辨率，以及高达800000 : 1的动态对比度。除此之外，这块屏幕还支持HDR 10、杜比视界等，拥有TUV莱茵全局护眼认证，无论是看视频还是日常使用都

    平板 联想 联想小新

  • Oppo Reno 6 ProReno 6 Pro+通过TENAA认证

    在过去的一个月里，关于Oppo即将推出的Reno6系列的信息越来越多，我们现在有了Reno6Pro和Reno6Pro+的详细规格。

    Oppo Oppo手机 Reno6Pro

  • 小米王腾：今年没有骁龙870 LCD旗舰

    5月4日消息，一位网友在小米公司Redmi产品总监王腾微博下留言，小米有没有考虑要出一款骁龙870处理器的LCD旗舰手机？王腾回复，没有，想要LCD旗舰可以考虑Redmi K30S至尊版，现在还有货。之前王腾在与网友互动时就透露，LCD旗舰以后基本不会有了。目前OLED屏已经成为旗舰手机的标配，甚至越来越多的中端机型也采用了OLED屏。以小米为例，小米11旗舰产品线全系采用OLED屏，中端机型小米11青春版也采用了OLED屏。Redmi K40系列、Redm

    小米 王腾 微博

  • 骁龙870+13英寸2K屏！联想YOGA Pad Pro上手视频公布

    前段时间，联想YOGA官微正式公布了一款全新平板电脑YOGA Pad Pro。据悉，该机是一款定位高端的旗舰平板，搭载了高通骁龙870旗舰处理器，这也是市面上首款骁龙870平板，将会为用户提供强劲的性能输出。昨晚，联想YOGA官微公布了一段YOGA Pad Pro的上手视频，并向大家展示了该机的HDMI in输入功能，通过一根转接线就能轻松将Switch的画面信息导入到平板，一秒化身成一台高素质便携屏，畅玩《马力欧赛车》。视频视频中介绍，YOGA Pad

    yoga 平板 联想

  • 骁龙870+2K屏！联想YOGA Pad Pro发布会定档：5月24日见

    近期，联想YOGA官微已经多次为全新平板发布预热，该机将搭载高通旗舰骁龙870处理器，能提供强劲的性能输出，令许多消费者十分期待。根据官微在最新微博评论中透露的消息，联想将会在5月24日召开新品发布会，并正式推出YOGAPad Pro旗舰平板。综合目前已知消息，联想YOGAPad Pro正面将搭载一块13英寸显示屏，拥有2K级别刷新率，支持120Hz高刷，同时还能支持小新触控笔，可实现4096级压感绘画书写，能够提供极为流畅、顺滑的书写绘画?

    平板 yoga 联想

  • 骁龙870平板来了！联想YOGA Pad Pro搭载13英寸2K屏：支持杜比视界

    随着去年线上教育、远程办公的火热，平板电脑市场也重新热闹起来，许多手机厂商纷纷捡起了这个曾经一度抛弃的产品线，联想就是其中一个。近日，联想YOGA官微已经多次为新平板预热，今天上午再次发布一条预热信息，透露YOGA Pad Pro平板将搭载一块13英寸的2K屏幕，且支持杜比视界，同时还拥有杜比全景声四扬声器加持，能提供极为出色的影音体验。据此前消息，除了拥有高分辨率之外，YOGA Pad Pro平板还将支持120Hz高刷，以及4096级?

    平板 yoga 联想

  • 一图看懂小新Pad Pro 2021：搭载骁龙870 2K杜比屏

    5月25日，联想将召开新品发布会，发布全新的平板电脑小新Pad Pro 2021、小新Pad Plus。今天晚上，联想小新公布了两款平板的详细参数。小新Pad Pro 2021配备11.5英寸OLED屏幕，25601600分辨率，高达420nits的亮度，局部峰值600尼特，以及高达800000 : 1的动态对比度。除此之外，这块屏幕还支持HDR 10、杜比视界等，拥有TUV莱茵全局护眼认证，无论是看视频还是日常使用都能提供极佳的体验。核心配置方面，小新Pad Pro搭载高通骁龙870

    联想 平板 联想小新

  • 天玑1200和骁龙870哪个好 天玑1200对比骁龙870哪个性能高

    最近红米K40游戏增强版发布了，用的芯片就是天玑1200，毕竟小米刚刚发布K40不久，所以大家都好奇K40的骁龙870和游戏版的天玑1200到底哪个更好，下面就来为大家详细的介绍一下。

    天玑1200 骁龙870

  • Oppo Reno6 Z 5G将加入6系列的其余部分，Reno6 Pro 5G将获得认证

    Oppo预计将在5月22日发布Reno6系列，但虽然我们原以为只有三部手机，但现在看来至少会有四部。Oppo Reno6Z5G（CPH2237）获得马来西亚SIRIM认证。这甚至还不到两个月之前，雷诺5Z5G就已经发布了(它是在雷诺5系列首次发布之后发布的)4z手机是一款更名为oppof19pro+5G的手机，但5z是否有一对双胞胎还不得而知。它应该是不同的Oppo雷诺6，虽然，我们知道很多。最近在TENAA上出现了一款6.43英寸显示屏和4200毫安时电池，65W快速充电还有

    oppo reno snap

  • [图]OPPO Reno 6 Pro/6 Pro+现身工信部 定妆照和部分规格曝光

    OPPO Reno 6 系列预估将提供 3 款机型，分别为 Reno 6、Reno 6 Pro 和 Reno 6 Pro+。根据最近的泄漏，OPPO Reno 6 系列将在 5 月 22 日举行的品牌年中盛典上首次亮相。在距离正式发布还有数日事件，Reno 6 Pro 和 Reno 6 Pro+ 已经现身国内工信部网站，定妆照也已经公布。Reno 6 Pro 的设备型号为“PEPM00”，Reno 6 Pro+的型号为“PENM00”。这两款设备已经在 TENAA 平台上被曝光，相关规格和真机定妆照已经公布。根据 TENAA 公布

    reno oppo 网站

  • 对标Redmi K40！realme骁龙870新机首曝

    5月19日消息，微博上曝光了realme骁龙870新机截图。如图所示，realme新机搭载高通骁龙870处理器，配备12GB内存、256GB存储，运行Android 11。目前关于realme骁龙870新机的细节命名暂时不得而知，考虑到这款手机的配置为旗舰级别，因此猜测它可能是realme X系列或者GT系列。之前realme推出了骁龙888、天玑1200等机型，分别是realme GT、realme GT Neo，前者是性价比最高的骁龙888手机，后者是性价比最高的天玑1200手机，在同档位都?

    realme 高通 微博

  • 2600元起！小米11X/11X Pro发售：骁龙870888双版本

    前段时间，小米面向印度市场推出了安卓之光”小米11 Ultra，同时还带来了一款全新系列小米11X/11X Pro。从设计和配置方面来看，小米11X/11X Pro对应的就是国内的Redmi K40/K40 Pro两款机型，整体基本保持一致。配置方面，小米11X/11X Pro在外观和大多数配置方面完全相同，只是小米11X搭载的为高通骁龙870处理器，Pro版则搭载了高通骁龙888旗舰处理器，并搭配了满血版LPDDR5+UFS 3.1闪存，能提供极速的性能输出。除了强劲的核心性能

    小米 高通 高通骁龙

  • 骁龙870+独显芯片 iQOO Neo5带来最强游戏体验

    如今很多用户在选购手机时不再看重单一的特性，而是更加注重手机的综合素质。正因如此，目前手机市场上销量比较好的机型大多是综合表现全面的手机，比如iQOO Neo5。作为iQOO Neo系列的最新机型，iQOO Neo5在多个方面均带来了升级。它不仅采用了高通骁龙870 芯片+独立显示芯片的双芯组合，拥有出众的运行性能和游戏体验，而且在外观设计、拍照等多个方面也有相当不俗的表现，可以全面满足当下用户的用机需求。 强悍硬件配置，游戏?

    骁龙870 iQOO iQOONeo5

  • 挑战Redmi K40！realme打造的骁龙870性价新机即将登场

    5月20日晚，博主@数码闲聊站爆料，realme即将发布两款机型，分别搭载高通骁龙778G和高通骁龙870。值得注意的是，realme副总裁、realme全球产品线总裁王伟转发了这条微博，问大家认为应该卖多少钱”，这从正面确认了消息的真实性，意味着realme即将发布高通骁龙870手机。目前realme已经量产商用了骁龙888、天玑1200、天玑1100等旗舰处理器，机型分别是realme GT、realme GT Neo和realme Q3 Pro，现在新机将会使用全新的骁龙870，它?

    realme 高通 高通骁龙

  • LCD党期待的手机来了！iQOO Neo5活力版宣布：骁龙870加持

    今天，iQOO宣布将于5月24日推出iQOO Neo系列新成员iQOO Neo5活力版。目前这款新机已经获得了3C认证，型号为V2118A，配备44W充电器。和iQOO Neo5对比，iQOO Neo5活力版最大的变化之一是采用了高刷LCD全面屏，而前者iQOO Neo5采用的是120Hz AMOLED全面屏。我们知道，上一代iQOO Neo3便采用了高刷LCD屏（刷新率为144Hz）+骁龙旗舰865处理器这样的组合。从爆料的信息来看，即将发布的iQOO Neo5活力版也采用了这样的组合，它使用的芯片?

    全面屏 高通 高通骁龙

  • 5月24日见！iQOO Neo5活力版官宣：骁龙870加持

    3月16日晚，iQOO正式发布了全新的iQOO Neo 5旗舰手机，搭载有骁龙870次旗舰处理器，受到了不少用户尤其游戏用户的喜爱。同时不久前有爆料称，iQOO将在5月推出全新的iQOO Neo5活力版，将换装LCD屏幕。现在有最新消息

    全面屏 刷新率 游戏

  • 联想Pad Pro 2021搭载90Hz OLED显示屏和骁龙 870

    联想正式其新推出的高端平板电脑设备。据发布在该品牌官方微博的消息，联想"小新"Pad Pro2021被证实拥有支持HDR10和DolbyVision的90Hz OLED屏幕，它将具有2560x1600像素的分辨率。

    联想 联想Pad
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM