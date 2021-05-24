OPPO Reno 6 Pro+现身Geekbench 将搭载骁龙870处理器

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:最近在工信部和3C认证平台上出现的型号为PENM00的OPPO手机是即将到来的OPPO Reno6Pro+旗舰产品。该手机将于5月27日在国内正式发布上市。在发布之前，Reno6Pro+手机一些重要规格出现在Geekbench测试平台上。

有报道称，骁龙870处理器将是Reno6Pro+的处理器。在Geekbench4.2上提到的SoC具有“ kona”代号和1.80GHz基本频率。Geekbench清单进一步提到该设备具有12GB运存，运行Android11 OS。在Geekbench的单核和多核测试中，Reno6Pro+分别得分4649分和12712分。

上周，Reno6Pro+在京东和苏宁等零售商网站上被发现。清单显示，Reno6Pro+G的12GB版本将附带256GB的存储空间。其基本型号将提供8GB的运存和128GB的存储空间。

OPPO Reno6Pro+预计将配备6.55英寸AMOLED FHD +显示屏，屏下指纹解锁以及支持65W快速充电，4，500mAh电池容量。它的前摄像头为3200万像素，后摄像头为5000万像素的Sony IMX766主摄像头，1600万像素的超广角镜头，1300万像素的长焦相机和200万像素的微距相机。

据报道，Reno6普通版本将搭载联发科的天玑900处理器。另一方面，Reno6Pro将配备天玑1200。