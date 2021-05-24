过去三年来 特斯拉占美国所有电动汽车销量的74％

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:一项为期三年的研究发现，特斯拉占据了美国电动汽车市场的74%。在过去的三年中，该研究统计了在美国售出的568，881辆电动汽车，占该国整个电动汽车市场的97%。特斯拉同期售出430，592辆电动汽车。

研究显示，特斯拉Model3在过去三年中售出296，392辆轿车，约占电动汽车平均市场份额的51%。这项研究显示，特斯拉Model3是美国最畅销的电动汽车。

紧随Model3之后，分别是特斯拉Model S和ModelX。在过去三年中，研究计算得出，特斯拉售出了67，335辆Model S轿车，占美国电动汽车市场的12%。ModelX售出约67，225辆，占美国电动汽车市场的12%。

雪佛兰Bolt排在第四位，售出了57629辆汽车，在过去三年中，占美国电动汽车市场的10%。排名第五的是日产聆风，其市场份额为7%，售出了38，310辆汽车。进入美国电动汽车市场前十名的其他电动汽车包括宝马 i3，大众e-Golf，菲亚特500E，奥迪e-Tron和起亚Soul EV。

在上次特斯拉的财报电话会议中，埃隆·马斯克表示，特斯拉Model3成为今年第一季度最畅销的豪华轿车。他还宣布了特斯拉的目标，即到2022年或2023年使特斯拉Model Y成为世界上最畅销的电动汽车

特斯拉似乎正在实现其Model Y目标。根据一项研究报道，特斯拉Model Y的销量已经开始超过加利福尼亚的Model3销量。马斯克在过去提到，Model Y的销量最终将超过Model3，Model S和Model X的总和。