王者荣耀王者邮局入口在哪 王者邮局活动攻略

王者荣耀在最近开启了王者邮局的活动，很多玩家还不清楚王者邮局的活动入口在哪，下面就来为大家分享一下王者邮局活动攻略。

王者荣耀王者邮局活动入口:

微信 - 腾讯充值 - 进入商城 - 游戏道具 - 进入王者荣耀专区 - 寄卡片 - 王者邮局。

王者荣耀王者邮局活动规则:

1、王者邮局是什么?

在这里玩家可以挑选喜欢的明信片，附赠精心挑选的道具，选择想要的送达时间，寄送给好友。

2、明信片是什么?

明信片有各种各样的主题，寄送之后好友收件时可以接收您的心意哦。

3、赠礼有哪些?

王者邮局中会陆续上架不同的可以赠送的游戏道具，包含英雄、皮肤和道具礼包。随明信片寄送出去后，需要收件好友进入邮局收件、领取。

4、送达时间如何选择?

系统默认所有的明信片会实时送达，但邮局也会支持指定近期的节日支持定时送达哟。若选择定时送达，则收件人会在您选择的时间收到明信片。请注意:如果选择了定时送达，但提前将邮寄地址分享给了您的收件人，收件人会看见明信片的状态为“寄送中”

5、能把明信片寄给谁?

玩家可以在邮局中寄给:自己、游戏好友或者神秘好友。游戏好友是:有亲密度的微信/QQ好友或游戏内添加的好友;神秘好友是峡谷里有过对战等行为的游戏好友哟。

6、收到明信片在哪里查看?

邮局的“收/寄件箱”记录了玩家的明信片寄送与收件记录，所有收到的明信片都会出现在收件箱里。请注意:随明信片附赠的道具，需要在收件箱中领取到指定分区，才会发放到游戏内的邮箱中。

随明信片附赠兑换卡，领取后请在2个月内完成兑换，过期会失效哦~

7、收到明信片是兑换卡要怎么使用?

明信片中选择的兑换卡商品，需要在腾讯充值-王者荣耀专区中兑换使用。可以在兑换范围中选择心仪的道具完成兑换，兑换后将发货到兑换时选择的角色的游戏邮箱中，如遇网络延迟请耐心等待~

8、有好友给我邮寄了明信片能收到通知吗?

您可以通过“腾讯充值”小程序进入邮局，授权“收到礼物提醒”，有新邮件将会通过小程序服务通知下发提醒;或者关注“腾讯充值”公众号，订阅“王者荣耀”主题，也会收到公众号的订阅提醒哦~