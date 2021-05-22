宁德时代曾毓群：钠电池已经成熟 今年7月份左右将发布

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日消息:据财联社报道，宁德时代董事长曾毓群在昨日股东大会上透露，将于今年 7 月份左右发布钠电池。据悉，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。

在股东大会上，宁德时代董事长曾毓群谈起了涨价：「钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在……如果谁在我们这儿拼命乱涨价，我们会把他们排除在外。」随后，他透露了一个重要信息：「我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了，氯化钠炒不起来，（因为）盐很多。」

对于钠电池，曾毓群表示，宁德时代的钠电池不是刚一出来就很便宜，因为目前整个供应链很小，成本比锂电池贵。出了钠电池，近期有车企发布了固态电池。对于固态电池，曾毓群分析称：「固态电池大家都觉得是能量密度最高的电池，读物理的人都知道，固态的离子扩散速度比液态难（慢）十倍，我们研发了十年，技术处于第一梯队，但商业化还要相当长时间。」

此外，针对近年来兴起的换电模式，曾毓群分析称：「不同客户对换电、充电要求不一样。换电好处就是消费者不拥有资产，对购买成本是有好处的。对于电池银行来讲，电池包（如果）有一个相对的标准化（规则），是一个好事。但（这些）都在摸索之中。」