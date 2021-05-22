宁德时代曾毓群：钠电池已经成熟 今年7月份左右将发布

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 宁德时代最新资讯 > 正文

宁德时代曾毓群：钠电池已经成熟 今年7月份左右将发布

2021-05-22 09:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日消息:据财联社报道，宁德时代董事长曾毓群在昨日股东大会上透露，将于今年 7 月份左右发布钠电池据悉，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。

宁德时代

在股东大会上，宁德时代董事长曾毓群谈起了涨价：「钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在……如果谁在我们这儿拼命乱涨价，我们会把他们排除在外。」随后，他透露了一个重要信息：「我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了，氯化钠炒不起来，（因为）盐很多。」

对于钠电池，曾毓群表示，宁德时代的钠电池不是刚一出来就很便宜，因为目前整个供应链很小，成本比锂电池贵。出了钠电池，近期有车企发布了固态电池。对于固态电池，曾毓群分析称：「固态电池大家都觉得是能量密度最高的电池，读物理的人都知道，固态的离子扩散速度比液态难（慢）十倍，我们研发了十年，技术处于第一梯队，但商业化还要相当长时间。」

此外，针对近年来兴起的换电模式，曾毓群分析称：「不同客户对换电、充电要求不一样。换电好处就是消费者不拥有资产，对购买成本是有好处的。对于电池银行来讲，电池包（如果）有一个相对的标准化（规则），是一个好事。但（这些）都在摸索之中。」

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 宁德时代曾毓群：今年7月份将发布电池

    【TechWeb】5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，将于今年7月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。据资料，钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大，所以当对重量和能量密度要求不高时，钠离子电池是一种划算的替代品，但由于技术原因，实际成本要高于理论成本。

    宁德时代 曾毓群

  • 宁德时代曾毓群：换电、快充在经济性和成熟度上都优于氢能

    与电动车相比，近几十年才诞生的氢能源燃料汽车，才更像是新能源汽车，加氢只需要几分钟，续航里程就可轻松突破4、500公里，氢燃料加注设施建设完善之后，在使用体验方面，也更接近传统燃油汽车。不过，在一些业内人士看来，氢燃料汽车可能并没有想象中的那般优异，至少在当前阶段，电动车的快充和换电技术才是王道。5月17日，宁德时代2020年年度业绩说明会今日举行，董事长曾毓群在交流会上称，作为电动车的能源来源，我们认为换?

    电动车 宁德时代 曾毓群

  • 宁德时代曾毓群成香港首富：身家达345亿美元

    借着新能源车的风头，宁德时代成为了这个风口最闪耀的公司之一，当然他们造富的实力也是很强大的。福布斯实时富豪榜（Real Time Billionaires）显示，当前曾毓群的身家达345亿美元，一举超过了常年占据香港首富席位的李嘉诚和李兆基。中国电动汽车电池制造商宁德时代现在拥有的亿万富翁数量超过了谷歌和Facebook等美国科技巨头。根据他们在宁德时代的股份计算，共有9位高管和早期投资者的财富达到了10亿美元以上，登上福布斯全球富

    宁德时代 投资 谷歌

  • 计划收购电池“软包王”孚能科技 宁德时代回应：不属实

    在全球汽车向电动车转型的大趋势下，动力电池行业的增长空间则更为确定。目前，国内的动力电池巨头公司，宁德时代是当之无愧的老大，比亚迪、国轩高科和孚能科技则紧跟其后。5月10日消息，有市场传闻，宁德时代计划收购孚能科技，该消息也引起了不少投资者的关注。5月10日消息，宁德时代在互动易平台上回答投资者提问时表示，公司计划收购孚能科技的消息不属实。为何孚能科技会受到众多投资者的关注，主要与孚能科技的软包电池技术

    投资 宁德时代 吉利

  • 宁德时代曾毓群成香港首富 资产超过2200亿元人民币

    曾毓群财富暴涨与汽车电动化提速，对动力电池需求大增有直接的关系。根据行业机构报告，宁德时代已连续4年蝉联全球动力电池出货量榜首，客户包括宝马、奔驰、长安、大众、沃尔沃、捷豹路虎、丰田、上汽、北汽、蔚来等国内外所有主流车企。

    宁德时代 曾毓群 电动汽车

  • 超松下/LG！宁德时代一季度动力电池装机量全球第一

    芯片短缺的影响下，新能源汽车销量依然创下新高。据市场研究机构EV Sales最新数据，2021年第一季度，全球汽车市场实现112.8万辆新能源汽车销量，相对于受疫情影响的2020年，其实现了20%以上的高速增长。近日，韩国行业调研机构SNE Research发布的全球动力电池装机量显示，今年3月全球动力电池装机量为22.1GWh，同比大增157.8%。一季度累计装机量为48GWh，同比增长128.6%。具体到排名来看，前十的企业分别为：宁德时代、LG新能源、?

    宁德时代 松下 lg

  • 3月全球动力电池装机量数据 宁德时代排名第一

    近日，SNE发布了2021年3月份全球动力电池装机量数据。数据显示，3月份全球动力电池装机量为22.1GWh，同比增长了157.8%。其中宁德时代排名第一，装机量为15.1GWg，目前市场份额为31.46%。

    动力电池 宁德时代 电动汽车电池

  • 宁德时代：“计划收购孚能科技”的消息不属实

    【TechWeb】5月10日消息，宁德时代在互动易平台上回答投资者提问时表示，公司计划收购孚能科技的消息不属实。公开资料显示，孚能科技是全球软包锂电龙头企业，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。2020年7月，孚能科技在科创板上市。

    宁德时代 上市 投资

  • 宁德时代否认磷酸铁锂电池提价 德方纳米原料价格3个月已涨19%

    针对磷酸铁锂（LFP）电池报价将调涨的消息，宁德时代方面对媒体表示：消息并不属实。

    宁德时代

  • 宁德时代回应磷酸铁锂电将提价10%：消息不实

    5月18日，有台媒报道，业内人士称宁德时代磷酸铁锂（LFP）电池报价将提高10%，以反映原材料成本增加。对此，宁德时代回应称假消息。

    宁德时代 磷酸铁锂电池 电动汽车

  • 长安蔚来正式更名为阿维塔科技：与华为、宁德时代联手打造

    5月20日，长安汽车发布公告，重庆长安股份有限公司控股子公司长安蔚来正式更名为阿维塔科技。这也意味着长安、华为、宁德时代联手造车的承载公司便是阿维塔科技。根据公告，阿维塔科技将完全市场化运作，独立经营，独立发展，与长安汽车、华为、宁德时代携手共创全球领先、自主可控的智能电动网联汽车平台（CHN），打造丰富的智能汽车产品系列，构建人车家”智慧生活和智慧能源生态。官方表示，阿维塔”之名取自英文Avatar，意为游

    华为 宁德时代 电动汽车

  • 长安蔚来正式更名为阿维塔科技 将与华为、宁德时代联手打造

    长安蔚来正式更名为阿维塔科技。​5 月 20 日，重庆长安汽车股份有限公司发布公告称，该公司与上海蔚来汽车有限公司合资成立的长安蔚来科技有限公司更名为阿维塔科技有限公司，阿维塔科技将与长安汽车、华为、宁德时代合作开发智能电动汽车平台、智能电动汽车产品以及能源和生活生态。

    长安蔚来 阿维塔科技

  • A股市值前十大巨无霸公司出炉：茅台第一 宁德时代第十

    今日，央视财经公布了A股的市值前十大巨无霸”公司。其中，贵州茅台稳居第一，宁德时代排名第十。从排名来看，有七家迈入万亿俱乐部。第一名是贵州茅台，市值达到了26000亿元，比第二名工商银行多出7000亿。此外，建设银行、中国平安、招商银行、农业银行、五粮液、中国银行、中国人寿上榜前十。这些大市值公司还是以白酒、银行、保险为主，只有一家宁德时代，作为动力电池提供商入榜，站在了新能源车高速发展的风口上。从营收榜来

    宁德时代 a股 保险

  • 研究称无阳极的电池可以减少日常设备的成本和体积

    在为新的和改进的电池寻找材料的过程中，钠作为一种廉价和广泛丰富的选择符合一些重要的条件，但使这些实验设计达到预期的速度远不是一项简单的工作。圣路易斯华盛顿大学的一项新设计展示了一种有前景的方法，通过让一层薄薄的铜来完成其中一个电极的作用，从而使电池在不影响性能的情况下，体积明显缩小，生产成本降低。一个典型的锂离子电池有两个电极，称为阴极和阳极，当设备充电和放电时，它们将电解质溶液中的离子传递给对方

  • 宁德时代拿下奔驰大客户 供货超过2030年

    作为全球第一大电动汽车电池厂商，宁德时代正在持续释放其竞争力，宝马、大众、吉利、长城，都已纳入其客户体系。而今，宁德时代又将迎来一个新的大客户，为梅赛德斯-奔驰电动卡车供应锂离子电池包。5月20日消息，宁德时代官方发布消息称，已与戴姆勒卡车股份公司达成战略合作，将为计划于2024年开始量产的梅赛德斯-奔驰电动卡车供应锂离子电池包，供应期将超过2030年。宁德时代表示，为该车型提供的电池组将具备超长的循环寿命以?

    宁德时代 奔驰 三星

  • 宁德时代2020年净赚55.83亿元！中国第一电池大厂实至名归

    日前，宁德时代公布了其2020年财报。数据显示，2020年宁德时代实现营业收入503.19亿元，同比增长9.9%；实现归属于上市公司股东的净利润约55.8亿元，同比增长22.43%。众所周知，2020年内受疫情的影响，对各种行业都有着不小的冲击，尤其是汽车行业，在此情况下，宁德时代能实现营收利润双增长，难得可贵。动力电池系统继续为宁德时代贡献绝大部分的营收。报告期内，公司实现锂离子电池销量46.84GWh，同比增长14.36%。其中动力电池系

    宁德时代 上市 lg

  • 长安汽车：携手华为、宁德时代打造的智能电动车即将推出

    自长安、华为、宁德时代宣布联手造车后，其一举一动都备受关注。近日，据多家媒体报道，有投资者向长安汽车提问：董秘，您好！请问一下与华为合作的车型是自动驾驶哪个级别？L3还是L4？对此，长安汽车在互动平台回应称，公司携手华为、宁德时代，共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台CHN，面向未来的高端智能电动车即将推出，全新高端品牌名称即将公布。关于公司产品信息，请以官方发布为准。据了解，早在去年11月份，长安汽车?

    汽车 华为 宁德时代

  • 长安/华为/宁德时代打造的高端品牌或本月发布 未来有独立上市计划

    长安、华为以及宁德时代联手打造的高端品牌，或即将与我们见面。5月19日，据媒体报道，长安与华为、宁德时代打造的高端品牌（代号AB品牌）最快将于本月内（5月内）正式发布亮相。报道称，长安汽车执副行总裁谭本宏在接受媒体采访时透露，长安新能源和AB汽车是两个独立运营公司，拥有不同的产品品牌和产品区隔，为不同细分市场客户提供产品和服务。其中长安新能源是长安汽车品牌的新能源业务承载者，AB品牌则是聚合长安汽车、华为和

    华为 宁德时代 电动汽车

  • 总资产超700亿！宁德时代九人登上福布斯富豪榜：超越谷歌

    目前，全球已有多家传统车企表示将逐步淘汰汽油和柴油汽车，正式进入电动汽车领域，弃油转电”便成了部分车企的终极目标。据中汽协数据显示，2020年全年，国内新能源汽车销量为136.7万辆，其中纯电动车的销量为111.5万辆，相比2019年的83.62万辆增长依然明显。今日，据媒体报道，《福布斯》数据统计显示，全球最大的动力电池供应商宁德时代，目前拥有的亿万富翁数量超过了谷歌和Facebook等知名科技公司。根据宁德时代股份计算，共?

    宁德时代 投资 谷歌

  • 宁德时代：2020年营收503.19亿元 同比增长9.9%

    宁德时代对外发布年报，数据显示，公司2020年营业收入503.19亿元，同比增长9.90%；净利润55.83亿元，同比增长22.43%。基本每股收益2.49元。公司拟每10股派发现金2.4元（含税）。

    投资 宁德时代 上市
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM