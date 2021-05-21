虚拟货币挖矿究竟有多耗电？比特币挖矿1年超瑞典全国用电量

研究数据显示，截至2021年5月10日，全球比特币挖矿的年耗电量大约是149.37太瓦时。
如果把比特币视作一个“国家”，它在全球国家耗电量排名中居27位，已超过瑞典的耗电量。
中国能源网首席信息官韩晓平在分析，虚拟货币“挖矿”是一个动态过程。初期，虚拟货币很容易“挖”到，这时候“挖矿”的用电量也不大。
但随着“挖矿”越来越困难，用电量越来越大，能耗也会变的很高。
全球比特币挖矿的年耗电量是不断增长的，未来这一数字还会更惊人。
研究数据显示，截至2021年5月10日，全球比特币挖矿的年耗电量大约是149.37太瓦时。
如果把比特币视作一个“国家”，它在全球国家耗电量排名中居27位，已超过瑞典的耗电量。
中国能源网首席信息官韩晓平在分析，虚拟货币“挖矿”是一个动态过程。初期，虚拟货币很容易“挖”到，这时候“挖矿”的用电量也不大。
但随着“挖矿”越来越困难，用电量越来越大，能耗也会变的很高。
全球比特币挖矿的年耗电量是不断增长的，未来这一数字还会更惊人。
据欧易OKEx官网显示，目前比特币总市值已经超过万亿，相当于腾讯和阿里的总和，我们很难想象，一个虚拟货币竟然能有这么大体量，而且全球范围内这么多的投资机构和投资人参与！虽然比特币价格浮动，但是它的价值是在不断攀升的。其实，比特币是目前流通范围最广泛的数字货币，现在很多国家已经开通了比特币支付渠道，所以大家可以用比特币来购物。并且随着比特币价格的大幅提升，普通投资者买比特币的燃情也已经被点燃，有越来越多
凤凰网科技讯 北京时间5月13日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周三发布推文称，特斯拉已停止接受把比特币作为买车的支付方式，原因是担心它会进一步消耗化石燃料。特斯拉在今年3月底才开始接受比特币买车。马斯克同时表示，对于今年特斯拉在今年稍早时候购买的15亿美元比特币，特斯拉不会再出售。今年第一季度，特斯拉出售了1亿美元的比特币，帮助公司实现了盈利。他还表示，一旦比特币挖矿程序过渡到“更加可持续的能源”
昨日，“加密货币代言人”特斯拉CEO马斯克在回答网友提问时表示，特斯拉有可能抛售其所持有的比特币。当时，有网友称:“下个季度，如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”对此，马斯克表示“确实”。
昨日，因为特斯拉CEO马斯克的一番言论，比特币价格出现了暴跌的情况。当时，马斯克对网友“如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”的言论表示赞同。
据国外科技媒体报道：在特斯拉首席财务官扎卡里·柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）表示，该公司相信加密货币的长期价值后，比特币周二飙升，一度触及5.5万美元的水平。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克还透露，特斯拉出售了10%的比特币股份，以证明其流动性。今年1月，特斯拉宣布向比特币投资15亿美元，最近开始接受比特币作为支付方式。
【TechWeb】5月14日消息，据国外媒体报道，近日，土耳其海关打击了一起非法走私活动，查获了501个ASIC比特币挖矿设备，价值约合60万美元，拘留4名嫌疑人。据悉，本周土耳其海关保护局的反走私和情报小组突袭了伊兹密尔的一个仓库，并在封闭的纸板箱中找到了这501个ASIC比特币挖矿设备，设备估值为500万土耳其里拉，约合60万美元；4名犯罪嫌疑人被拘留。另外，有报道称，执法部门还正在土耳其最大的城市伊斯坦布尔开展另一项积极行?
继前不久宣布特斯拉不再接受比特币支付之后，马斯克日前再度暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币价格大跌。
今年2月，马斯克宣布特斯拉支持接受比特币付款。当时，比特币出现了短线走高的情况。今日凌晨，因认为比特币开采将加剧环境恶化，特斯拉CEO马斯克宣布特斯拉暂停比特币支付。
据国外科技媒体报道：Twitter和Square首席执行官杰克•多西（jackdorsey）上周五表示，比特币让一切变得更好。他补充说，他的支付公司Square将永远致力于让比特币变得更好。
据欧易OKEx数据显示，比特币最近价格暴涨暴跌，起伏比较大。那么，如何保证比特币交易时的安全问题呢?
马斯克的推文凤凰网科技讯 北京时间5月17日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周日在Twitter交流中暗示，特斯拉可能或已经出售了所持有的比特币，导致比特币价格大跌。一个账号名为@CryptoWhale的Twitter用户发布推文称，下个季度，当比特币持有者发现特斯拉已经抛售了所持有的剩余比特币时，他们将会自扇耳光。马斯克随后回复称：“确实是这样。”@CryptoWhale在其个人资料中自称是“加密货币分析师”。比特币价格在周日大跌
比特币在最近24小时内又出现大跌现象，导致这次大跌的原因是，特斯拉的CEO马斯克发文，表示特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。
埃隆•马斯克（Elon Musk）改变对加密货币的立场后，比特币价格大幅下跌11%。特斯拉将不会接受比特币进行任何进一步的交易，因为其采矿的高环境成本。他补充说，他们正在研究其他成本更低的加密技术，并补充说，特斯拉将持有比特币供以后使用。
马斯克的话，俨然已经成了币圈风向标。继一句话让狗狗币大起大落之后，马斯克又一句话比特币和整个币圈迎来暴跌。5月13日，马斯克在社交媒体上表示，出于对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率迅速增加”的担忧，特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，但不会出售任何比特币。马斯克表示，加密货币从很多层面看都是好点子，特斯拉认为它的未来有前景，但这不能通过让环境付出重大代价来实现。马斯克称，特斯拉已暂停使用比特币去购?
最近一次的比特币减半是在一年前的今天，即2020年5月11日（UTC时间）。为了纪念这一事件，让我们回顾一下过去一年中比特币市场所发生的事，并展望一下未来可能出现的情况。
据国外科技媒体报道：世界；自今年2月埃隆•马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉（Tesla）宣布购买15亿美元比特币并接受比特币作为支付方式以来，该公司最大的加密货币比特币已经抹去了它所获得的所有收益。比特币从创纪录的65000美元下跌了40%，交易价在40000美元左右。在马斯克宣布特斯拉获胜后，比特币下跌了15%；我不能以环保为由接受它。
提到游戏开发商Nexon相信不少玩家都有所耳闻，凭借《跑跑卡丁车》《地下城与勇士》（DNF）以及《冒险岛》等多款作品，成为韩国游戏领域巨头。日前，据媒体报道，Nexon宣布已购买了价值1亿美元（约合人民币6.4亿元）的比特币，成功加入了特斯拉等拥有数字货币的科技公司阵营。据介绍，Nexon此次共购买1717枚比特币，包括各种费用和支出在内，平均每枚成本为58226美元左右（约合人民币37万元）。Nexon首席执行官在声明中表示，购买比
据国外媒体报道，在电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）宣布特斯拉将暂停接受比特币支付后，比特币价格跌至5万美元以下。
据欧易OKEx官网数据，比特币交易目前价格已经稳定在 6 万美金，一旦筑底成功，将会在很短时间内再创新高，看到比特币这么丰厚的投资回报，不少投资人已经迫不及待想要入局比特币，可以比特币，你真的很懂么？现在比特币已经成为了人们熟知的数字货币，大家不仅可以用来投资，而且还可以在国外使用比特币来购物。不过就货币来说，比特币的流通范围还不是很广泛。不过这并不影响我们投资，接下来小编就来简单的分析下比特币的特点。?
此前曾高调宣布，特斯拉接受比特币支付，而且特斯拉已经购买持有15亿美元比特币，有这样的世界首富带货，比特币的价格再度冲高。不过，炒币已经获利颇丰的马斯克，又突然宣布拒绝比特币支付。马斯克周三通过社交平台宣布，暂停比特币购买特斯拉汽车。马斯克给出的理由可谓冠冕堂皇”，因为比特币挖矿正消耗越来越多的化石燃料。受此消息的震动，由于马斯克的突然翻脸”，5月13日，比特币行情急转直下，最低甚至失守4.7万美元，最高
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