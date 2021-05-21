虚拟货币挖矿究竟有多耗电？比特币挖矿1年超瑞典全国用电量

研究数据显示，截至2021年5月10日，全球比特币挖矿的年耗电量大约是149.37太瓦时。

如果把比特币视作一个“国家”，它在全球国家耗电量排名中居27位，已超过瑞典的耗电量。

中国能源网首席信息官韩晓平在分析，虚拟货币“挖矿”是一个动态过程。初期，虚拟货币很容易“挖”到，这时候“挖矿”的用电量也不大。

但随着“挖矿”越来越困难，用电量越来越大，能耗也会变的很高。

全球比特币挖矿的年耗电量是不断增长的，未来这一数字还会更惊人。