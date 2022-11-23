纽约州长签署打击比特币挖矿的法律 挖矿公司头大了

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:据cnbc报道，本周二纽约州州长 Kathy Hochul 周二签署了一项法律，禁止某些使用碳基能源的比特币挖矿业务。在接下来的两年里，除非一家工作量证明（Proof-of-Work，PoW）挖矿公司使用100% 的可再生能源，否则将不被允许扩大或更新许可证。Hochul 在一份详细说明其决定的法律文件中表示: “这是该国首例此类案件。”

这位州长补充说，这对纽约来说是关键的一步，因为该州希望通过打击使用燃烧化石燃料的发电厂发电的煤矿来遏制碳排放。

纽约州的《采矿法》于4月底和6月分别在州议会和州参议院获得通过。该法要求对某些使用工作证明认证方法来验证区块链交易的加密货币采矿业务实行两年的暂停。工作证采矿，需要复杂的设备和大量的电力，被用来创造比特币和其他代币。

呼吁暂停使用工作证明认证方法验证区块链交易的加密货币挖矿操作，为期两年。工作量证明挖矿需要精密的设备和大量的电力，被用来创造比特币和其他代币。

业内人士透露，这可能会在美国产生多米诺骨牌效应，美国目前处于全球比特币挖矿行业的前沿，矿工占全球38%。

Foundry 负责挖矿战略高级副总裁称:“这不仅是纽约对比特币矿工关闭业务的明确信号，而且还开创了一个危险的先例，禁止特定行业使用能源。”

该法律涉及在全州范围内研究工作量证明挖矿作业对纽约实现相关气候区保护法案目标的影响，该法案要求到2050年纽约温室气体排放减少85%。

据估计，当今全球比特币采矿业的可持续能源组合略低于60%，而纽约州比特币采矿业的可持续电力比例接近80% 。

（举报）