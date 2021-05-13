微信打击网络赌博类违法违规行为 处理赌博收款帐号逾20万个

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:今天，微信公布针对网络赌博类违法违规行为的治理公告。公告显示，今年1月至今，微信团队共打击赌博收款帐号逾20万个，限制超过1.5万个涉赌微信群的支付能力，涉及资金2亿左右。

***时彩同步、***时彩计划员、**时时彩、六合彩***等参与或组织赌博的帐号被采取阶梯式处罚。包括但不限于:

◆ 对参与或组织赌博的帐号限制支付能力;

◆ 对参与或组织赌博的帐号进行封号处理;

◆ 对涉赌微信群限制群功能与支付能力。

根据《微信个人帐号使用规范》:微信用户不得制作、复制、发布、传播与赌博活动或赌博工具及方法相关的信息。包括但不限于:不得邀请、诱使或胁迫他人参与赌博;不得出售赌博器具、介绍赌博规则和玩法、传授赌博（千术）技巧、方式和方法等。

在此，微信团队呼吁广大用户:拒绝赌博，不要参与或组织任何形式的网络赌博活动，不要随便点击陌生链接或下载来路不明的应用程序，以免落入博彩诈骗陷阱。

如发现疑似网络赌博等违法违规行为，可在用户详细资料页面点击右上角三个点，点击投诉，选择要投诉的类型进行投诉。

投诉微信群则可通过点击微信群页面点击右上角三个点，下滑点击投诉，选择要投诉的类别进入。

此外，还可通过“腾讯110”微信小程序进行投诉。