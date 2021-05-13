LOL蓝色精萃商店5月什么时候上线 2021蓝色精粹商店上线关闭时间

英雄联盟的官方在5月13日更新商店的这天公布了蓝色精粹商店的上线以及关闭时间，下面就来为大家分享一下2021蓝色精粹商店上线关闭时间。

英雄联盟国服在5月13日更新至11.10版本，而蓝色精萃商店将于11.10版本期间内开启，具体时间为:2021年5月14日10:00-2021年5月28日9:59

本期蓝色精萃商店内可购买道具如下

神秘Q版图标宝箱

以2500蓝色精萃的价格购买1个随机神秘Q版图标宝箱，将在该图标礼包奖池中随机获得1款未拥有的图标，直到获得该图标奖池的全部图标。本次神秘Q版图标将有以下7个宝箱，共92款Q版图标可以获取:

神秘Q版图标宝箱 - 德玛西亚/弗雷尔卓德，可以获得以下图标:

神秘Q版图标宝箱 - 诺克萨斯，可以获得以下图标:

神秘Q版图标宝箱 - 艾欧尼亚，可以获得以下图标:

神秘Q版图标宝箱 - 比尔吉沃特，可以获得以下图标:

神秘Q版图标宝箱 - 符文之地，可以获得以下图标:

神秘Q版图标宝箱 - 皮尔特沃夫/祖安，可以获得以下图标:

神秘Q版图标宝箱 - 班德尔城，可以获得以下图标:

合作伙伴计划

以下炫彩已经加入合作伙伴计划，将限时加入蓝色精萃商店，售价10000蓝色精萃

票选皮肤奖励图标

以下图标是2019年票选小恶魔 崔丝塔娜时的奖励图标，如当时公告，将在此次活动中限时加入蓝色精萃商店，售价2500蓝色精萃

炫彩皮肤

以下炫彩皮肤将加入蓝色精萃商店，售价2000蓝色精萃。

tips:标红为相比上次蓝色精萃商店新增道具

经典蓝色精萃商店限时回归

海牛狼人 皮肤150000蓝色精萃

紫色宝石+紫色宝石之王 图标100000蓝色精萃

紫色宝石+紫色宝石王子 图标75000蓝色精萃

紫色宝石+紫色宝石骑士 图标50000蓝色精萃

男爵帽魄罗 图标2000蓝色精萃

精萃收藏家守卫6000蓝色精萃

天降蓝色精萃 表情50000蓝色精萃

盆满钵满 表情75000蓝色精萃