花呗借呗发5月防骗提醒：信贷投资诈骗增多！平台今年已保护8万人

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花呗借呗发5月防骗提醒：信贷投资诈骗增多！平台今年已保护8万人

2021-05-11 17:05 · 稿源：站长之家

今年以来，成都、杭州、大连、深圳等多地警方集中公布诈骗高发类型，其中信贷投资类案件占比显著上升。一类是骗子制造虚假网贷App诈骗;另一大类是以高收益投资为诱惑，诱骗用户在正规信贷平台贷款进行投资。5月11日，支付宝消费者权益保护中心联合花呗、借呗发布5月防骗提醒。花呗借呗平台数据显示也印证了以上趋势。

今年1-4月，在支付宝、花呗、借呗接到的诈骗举报中，以信用贷款、投资理财等金融服务为幌子的诈骗发生率显著上升，占比超过36%。值得注意的是，受骗用户正在呈现年轻化趋势，其中超过6成受骗用户在30岁以下。

花呗、借呗也在不断升级平台反诈骗能力。据了解，今年1-4月，通过弹窗劝阻、电话劝阻等方法，借呗直接保护近8万名潜在被骗用户，成功保护用户潜在受损资金超过10亿元。

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“没钱就不会被骗”的固有认知正被打破。新型的诈骗套路中，骗子除了诱骗受害人直接把存款、积蓄转账外，还会进一步诱导受害人把自己的消费贷提现转给骗子。

“不管有没有钱，都可能被骗子盯上。消费者要有敏锐的防骗意识，掌握识破骗局的能力。但凡是陌生人或者陌生电话要求转账，都应该第一时间拒绝，通过官方渠道去核实，或者找家人商量后再决定。”支付宝消保中心工作人员提醒。

多年来，支付宝一直将打击诈骗作为消费者权益保护的头等大事。此前，支付宝安全实验室已实现了打击电信诈骗上的全链路打通:在事前，总结最新骗术及时同步用户，提前做好安全教育;在事中，通过AI拦截、弹窗劝阻、支付示警、安全守护和“叫醒热线”等5大反诈神器进行劝阻;一旦发生用户被骗，全力协助警方尽可能挽回损失，同时有专业律师提供免费法律援助。

花呗、借呗也在不断完善防诈骗提醒工作。通过挖掘分析各类骗术及行为模式，精准定位风险并在用户支用过程中实时触达。基于不同风险层级，输出多样化叫醒手段，通过弹窗、防诈骗答题等形式，对用户发起有效的提醒。同时，借呗还会开启延迟放款机制，增加用户的冷静时长。

不仅如此，支付宝的客服人员会通过“叫醒热线”与客户进行1对1沟通，除了阻止用户的花呗、借呗资金可能被骗外，也提醒、防止用户在其他途径被骗。

支付宝消保中心和花呗、借呗提醒广大用户，支付宝客服不会以任何形式要求用户转账或付费。当用户收到花呗、借呗发出的防骗提示时，一定要留意和重视。一旦发现异常，可联系支付宝官方客服电话95188进行核实或举报。

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