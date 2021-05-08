亚马逊创始人今年以来已累计套现约 60 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日消息:据彭博报道，亚马逊向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件显示，其创始人、首席执行官贝索斯本周出售了价值约25亿美元的亚马逊股票。

值得注意的是，这是他今年以来首次大规模套现，今年以来，贝索斯已累计套现约60亿美元。这些出售是在亚马逊公布第一季度财报一周后进行的，该财报超出了华尔街的预期，因为其业务继续受到由新冠大流行推动的电子商务活动激增的影响。

据了解，近年来贝佐斯加快了出售亚马逊股票的速度。去年2月、10月，贝佐斯分别出售了价值41亿美元、30亿美元的亚马逊股票。2020年，他总共出售了价值逾100亿美元的股票。

这位亚马逊创始人此前表示，他每年将出售约10亿美元的亚马逊股票，以资助他的太空探索公司蓝色起源，该公司持续增长，并在周三宣布将在今年夏天向太空发射其第一个宇航员团队。去年11月，他宣布向16个应对气候变化的组织捐赠7.91亿美元。这笔捐款拉开了他的贝索斯地球基金的序幕，他在2020年初承诺为应对气候变化共捐赠100亿美元。贝索斯每年还从自己的钱中拿出10亿美元，资助他的太空探索公司蓝色起源。该公司是贝索斯说他在2021年第三季度从亚马逊的领导岗位上卸任后将花更多时间关注的企业之一，其他企业包括地球基金、他的Day One基金（帮助低收入社区提供教育和无家可归的家庭）以及他拥有的《华盛顿邮报》。