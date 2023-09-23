亚马逊Alexa负责人驳斥“愚蠢”言论强 调Alexa致力于现实世界用途

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:据国外媒体报道，随着亚马逊为Alexa设备推出支持大型语言模型，Alexa机器学习总监兼人工智能负责人Prasad在接受VentureBeat采访时表示，Alexa已经升级成为“超级代理”，能够代表用户做任何事情。

Prasad表示，Alexa的法学硕士现已与成千上万的设备和服务集成，连接到他所知的最大API集合，使Alexa扎根于有用的实时知识并直接联系用户。尽管亚马逊多年来一直在Alexa中使用AI，但这是首次引入“大规模”最先进的大型语言模型，给他的感觉就像2014年首次推出Alexa时一样激动人心。

对于批评Alexa愚蠢的言论，Prasad予以驳斥，表示Alexa用户数亿，与其互动增长30%。作为技术专家，他认为ChatGPT等工具与Alexa有很大不同，Alexa致力于现实世界用途。Alexa需要大型语言模型的部分功能，并结合个人背景信息才更适合家庭使用。

Prasad也谈到了有关Alexa数据隐私的问题，强调任何数据收集必须以客户许可为中心，用户可以随时查看隐私信息。尽管Alexa正朝着更人性化的方向发展，但Prasad希望用户不要忘记Alexa是一个AI，需要时Alexa应提醒用户其身份。

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