“最热五一”带火县城消费 支付宝发布假期最能“买”十大县城

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“最热五一”带火县城消费 支付宝发布假期最能“买”十大县城

2021-05-05 11:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息:今年“五一小长假”预计2.65亿人次在路上，激发了疫情之后最火的旅游消费季。5月5日，支付宝平台发布数据报告显示，五一期间，全国景区交易额较2020年同期上涨200%，酒店住宿等行业增长翻倍，甚至远超2019年同期，强势反弹。消费从城市渗透到乡村，三四五线的人群出游消费占比近6成，撑起了节假经济的半边天。

最火五一”催热消费旅游经济大爆发

今年五一“人从众”，出游人次创下历史新高，火爆的“补偿式出游”直接带动了景区、酒店、商圈等消费的大幅飙涨。支付宝数据显示，从5月1日到5月3日，全国景区交易额较2020年同期上涨200%，酒店交易不仅较去年同期增长120%，甚至比2019年同期还要上涨近一倍。各大商圈的客流也迎来客流高峰，全国免税店消费人次总体上升近250%。

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节庆出游除了网红城市，乡村美景也备受青睐，县域消费同样火热。支付宝数据显示，河南中牟县、浙江永嘉县、浙江苍南县、浙江平阳县、江西南昌县、湖南长沙县、安徽肥西县、福建闽侯县、浙江嘉善县、广东惠东县，成为了五一期间消费热度最高的十大县城。

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线上服务“不放假” 出行、防疫、充电是刚需

假期出游使得线上服务需求直线上升。通过小程序预约景区游览、购票已成为“常规动作”，上天竺法喜寺、灵隐寺、烟台植物园、山西蒙山大佛、南昌动物园、宁波滕头生态景区、山东泉城欧乐堡度假区、游汉中等位列十大人气景区小程序。与此同时，出行、防疫和移动充电成“刚需”，相应的共享打车、线上购票、打车、在线政务服务以及充电小程序是最受欢迎生活服务小程序。在堵车、排队的路上，仅5月1日就有超过200万人通过支付宝地下室“蹦迪”游戏互动消遣。

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“小镇青年”撑起消费半边天 爱为文化生活买单

值得注意的是，“小镇青年”成为五一假期拉动消费新动力，三四五线出游消费人次占比6成。而且，这一届“小镇青年”花钱更注重消费品质和文化生活享受。支付宝数据显示，同比2020年同期，三四线人群对博物馆、剧本啥、线下演出、密室、美业等搜索均有大幅增长，其中演出搜索量上涨超22倍、博物馆搜索量涨近18倍。

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