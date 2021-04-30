年轻人4月想咋浪？支付宝上KTV搜索热度秒杀密室、剧本杀

年轻人在睡前最爱在支付宝上搜什么?今日，支付宝开放平台发布了《4月搜索月刊》，整个4月，用户在深夜最爱上支付宝搜“吃喝玩乐”及搞钱，有些用户睡前不看基金收益可能就睡不着，而一些高热量食品比如必胜客、胖哥俩、柳州螺蛳粉等是年轻人深夜最爱。

夜宵品牌榜:高热量食品依然自带热搜体质

根据权威医生解答，正常人吃完饭后，大约3到4个小时会出现饥饿感。而大部分人的晚餐饭点时间是17-19点。在互联网应用日渐丰富的背景下，刷视频、打游戏、追影视剧;有许多丰富的“睡前活动”供用户选择，熬夜成了一个很常见的事情。近年夜宵场景的需求也日益增多。支付宝夜宵品牌榜显示，相较上月，必胜客、胖哥俩、柳州螺蛳粉成为搜索量环比前三的品牌。在榜单中，前十名有一半品牌的主打食物为油炸类，高热量食品依然最受用户喜爱，自带热搜体制。

基金经理榜:除了“公募一哥”，张坤还是“搜索一哥”

理财市场依然是近期讨论热度较高的话题。随着越来越多年轻人选择“买基不炒股”，更愿意通过基金的方式参与投资，把钱交给更专业的机构打理。了解投资知识也成为理财过程中一个重要场景，在支付宝平台搜索基金经理的名字，将出现其投资理念，在基金产品详情页可了解持仓变化。榜单显示，易方达明星基金经理张坤为4月用户搜索量第一名，还有众多知明机构如兴全、中欧有多名基金经理上榜。

城市整活榜:“烧脑CP”密室逃脱、剧本杀搜索增幅均排名靠前

近些年，年轻人对城市娱乐消遣的选择变得多元化，除了KTV、棋牌室、台球馆等传统聚会活动，也不乏有密室逃脱、剧本杀、桌游等新生代线下活动场所的出现并走向主流。年轻人在节假日、朋友聚会都有了更多的选择。支付宝平台榜单显示，密室逃脱、剧本杀等烧脑活动搜索增幅为排名前三，均已超过除KTV以外的其他活动，数据表明，越来越多用户在进行有趣活动的挖掘和新型社交的尝试。许多同质化严重、缺乏创新的活动逐渐淡出前排梯队。