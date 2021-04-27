三星Galaxy S21 Ultra制造成本比Galaxy S20 Ultra低7％

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三星Galaxy S21 Ultra制造成本比Galaxy S20 Ultra低7％

2021-04-27 17:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:根据BoM分析，生产三星Galaxy S21Ultra 5G的成本约为533美元，比其上一代旗舰机型Galaxy S20Ultra 5G降低约7%。

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（图源：三星中国官网）

该分析来自Counterpoint Research，该研究指出，Galaxy S21系列具有优化的成本结构，其设备成本在400至600美元之间。主芯片组中集成的5G调制解调器还有助于降低成本，从而简化了新系统并降低了成本。此外，三星电子在部分地区采用Exynos2100处理器还可以减少成本。

三星的生态系统贡献了S21Ultra国际版BoM（物料清单）总成本的63%。尽管该设备的生产成本较低，但它在欧洲和北美等市场也取得了不错的销售。仅在2月，该系列的整体销量就比2019年的Galaxy S20系列高出22%，出货量超过340万部。报告补充说，Galaxy S21和Galaxy S21+是最注重成本的型号，BoM的成本比其前身Galaxy S20和Galaxy S20+降低了12%到13%。

研究分析师Parv Sharma评论了Galaxy S21系列的激进定价，并指出:“与价格下降相一致，三星设法在性能和成本之间取得了很好的平衡。在采用了5nm工艺的骁龙888处理器或Exynos2100的移动平台，它的计算能力得到了显着改善，并且还为后置摄像头凸起引入了全新的设计。”

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