微信：2020年处理超3.3万条侵犯知识产权的短视频

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:今日，微信发布《2020微信知识产权保护数据报告》。报告显示，2020年微信处理超过3.3万条侵犯知识产权的短视频，收录9.9万个关键词，处理超过3.3万条侵犯知识产权的短视频，包括了2.3万条商标侵权视频以及1万条版权侵权视频。
同时，视频号品牌保护与微信个人帐号关联打击创新机制，主动挖掘并打击650+个侵权微信个人帐号。搭建的视频号帐号名称保护系统已收录9.9万个关键词，其中品牌类关键词已达到己2.9万个。畅通侵权投诉通道，累计清理近5千场次侵权类直播，通过版权权利预警机制，对近千个重点影视作品进行动态保护。
微信品牌维权平台方面，2020年累计处理超过6.5万个违规个人帐号，全年共向品牌权利人输送举报线索超过41万条，累计处理售假微信个人帐号超过6.5万个。
微信公众号+小程序方面，2020年处理版权侵权信息11万条，文字抄袭类侵权超5.5万条，图片素材侵权类超9千条，盗版教材书本与软件超1.8万条，影视作品侵叔己2.7万条，处理版权侵权信息近11万条，平均每月处理版权侵权信息超9千条。微信公众平台累计收入6.4万余个关键词，其中超过3万个商标关键词，日均拦截超12000次。
微信小游戏方面，2020年微信保护创意价值，前置拦截5千余个侵权游戏，前置审核拦截侵权小游戏5000+，处理侵权150个，评定创意小游戏51款。
微信方面强调，一直以来，微信都将保护第三方知识产权视为己任，持续完善第三方权利保护体系，推进知识产权保护工作。同时，微信团队创新出台关键词前置保护机制、帐号关联打击机制，以及用户教育与违规打击并行机制等，最大程度保护品牌权利人的权益。