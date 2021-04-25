五一出游迎爆发 支付宝数据：景区酒店搜索量暴涨15倍

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:今年五一或将迎来需求强劲的“补偿式出游”。4月25日，来自支付宝开放平台的数据显示，节前出游相关服务的搜索热度显著攀升，“酒店预订”、“景区门票”相关搜索量相比去年分别暴涨8倍和15倍，上海迪士尼乐园和杭州西湖成为了五一最受欢迎的目的地。

此外，五一前“新冠疫苗”、“结婚”、“宠物寄养”等搜索热度也创新高，业内预测五天小长假或将迎来婚礼潮，另外，大规模出游也将催热宠物寄养相关行业。

“补偿式出游”来了，景区门票搜索暴涨15倍

支付宝开放平台数据显示，近日“酒店预订”搜索量同比暴涨8倍，“景区门票”搜索量暴增15倍，随着五一临近，人们的出行需求还在不断攀升。

其中，最受大家欢迎的五一目的地是上海迪士尼、杭州西湖、广州长隆、安徽黄山和湖南张家界等。

五一期间，为更好迎接暴涨的预约需求，山东省文化和旅游厅近日还上线了“好客山东”支付宝小程序，并已将省内近400家景区预约服务搬上支付宝。另外，厦门包括鼓浪屿等近40个景点也将景区预约和门票预订服务搬上支付宝。据了解，目前，全国已有超1万家景区上线了支付宝小程序，用户可提前预约。

此外，用户在出游途中还可上支付宝获取多项个性化便民服务。如搜“加油”可查询附近加油站;手机快没电了也不用急，搜“充电”可查看附近的充电宝位置;另外，支付宝铂金、钻石会员还可免费使用高铁站专属休息室等权益。

防疫成出游刚需 新冠疫苗搜索量涨8倍

对于五一出游人群而言，防疫依然是刚需，本月支付宝“新冠疫苗”的搜索量环比上涨超8倍。

据了解，目前全国已经有包括浙江、上海、黑龙江、海南、贵州、山西等在内的7个省市将手机预约接种或登记服务搬上了支付宝。对有意愿接种新冠疫苗的用户，可通过支付宝搜“新冠疫苗”预约或登记，还可帮家人预约。

此外，为了方便外出人群，便捷防疫，北京、四川、上海、贵州、海南等地已支持健康码、核酸检测证明、疫苗接种记录多项信息“一码融合”，用户通过支付宝搜“健康码”即可展示上述信息。

“出门浪”催火宠物寄养，宠物相关搜索翻7倍

节前，宠物服务相关的搜索热度也在上升。其中，“宠物寄养”搜索量同比翻了7倍，将宠物寄养在宠物店成为铲屎官们出游前的主流选择。

当然，也有不少年轻人带着宠物一起旅行。一周内上支付宝搜“宠物托运”的人数相比去年上涨超3倍;宠物顺风车的需求也大幅增加，支付宝上这一服务的搜索热度是去年同期10倍。

为满足人们多样化的宠物服务需求，目前支付宝已上线“宠物一条街”，用户上支付宝搜“宠物”即可获取宠物码、宠物领养、宠物保险、宠物医院、宠物玩具等相关服务，一站配齐。

小长假婚礼潮回归 “结婚照”搜索量涨近10倍

今年五一还将迎来一波“结婚潮”。支付宝结婚登记预约页面显示，五月多日多地已呈现约满状态。截至目前，结婚相关服务的搜索量比去年五一前涨4倍，支付宝上“结婚照”的搜索量是去年同期近10倍，“结婚登记预约”、“婚检”搜索量相交去年同期分别增长265%、108%。

即将到来的结婚潮也带动了支付宝上鲜花预订、婚车租赁的需求飙升，相比去年同期，今年“五一”前预订婚庆用花、用车的搜索量分别增长3.5倍和1.7倍。你收到同事、朋友、老同学的结婚请帖了吗?