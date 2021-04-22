DNF命运的抉择攻略 命运的抉择试炼活动奖励汇总

DNF在4月22日开启了命运的抉择的活动，挑战骑士团的试炼，这个活动很多玩家还不清楚内容是什么，下面就来为大家详细的介绍一下命运的抉择更新内容及攻略。

活动时间:2021年4月22日维护后~2021年6月3日维护前

最近，阿拉德大陆上又有了奇怪的传闻，据说在日之骑士团与月之骑士团守护的小镇上发现了一种全新的勋章与守护石，这些道具可以强化各种技能，但是需要挑战骑士团的试炼之后才可以得到它们，于是，这个名为明曦镇的地方迎来了一群特别的访客。

活动期间，冒险家可以通过挑战骑士团的试炼，获得全新的勋章:命运勋章与全新等级的守护珠:宝石，宝石级的守护珠只能安置在命运勋章上，而且宝石级的守护珠可以强化角色的技能!增加技能的范围，伤害，冷却时间等各种特效，快来挑战吧!





命运的抉择地下城属于特别挑战地下城，只能单人进行，不消耗疲值，每天每个账号最多只能进入3次，在地下城中不适用角色穿戴装备效果，无法使用消耗品，减少被击伤害及HP恢复类技能效果会大幅度下降。在击杀怪物后，会获得神迹能量以及特别的地下城效果。





角色在进入命运的抉择地下城后，需要选择太阳之神迹或者月亮之神迹，在离开地下城前都无法进行更换，在地下城中，通过消灭怪物可以获得神迹能量，在神迹能量达到一定量时，就可以按地下城特殊按键触发神迹效果，大幅度强化角色，神迹效果持续10秒。





角色在命运的抉择地下城中消灭一定量的怪物后，就可以获得特殊能力，特殊效果为5种中选择1种，获得的特殊能力会累计存在，并持续到角色离开地下城为止。



阶段（能量条） 太阳之神迹 月亮之神迹 0 （常时使用） 赋予光/火属性 恢复技能效率减少90% 荣誉祝福， 守护祝福， 小魔女的偏爱所上升的四维下降95% 赋予暗/冰属性 恢复技能效率减少90% 荣誉祝福， 守护祝福， 小魔女的偏爱所上升的四维下降95% 1 （20% ~39%） 光/火属性+10 强化角色外形 暗/冰属性+10 强化角色外形 2 （40% ~59%） 光/火属性+20 攻击时，在被击对象位置发生闪耀之光攻击 命中时，进入灼伤状态 暗/冰属性+20 攻击时，在所有位置发生攻击黑暗之霆攻击 命中时，进入冰冻状态 3 （60% ~79%） 光/火属性+30 物理/魔法/独立攻击力+10% 强化角色外形 暗/冰属性 +30 物理/魔法/独立攻击力+10% 强化角色外形 4 （80% ~99%） 光/火属性+40 命中时，进入感电状态 攻击时， 在被击对象位置发生爆裂之炎攻击 暗/冰属性+40 命中时，进入中毒状态 攻击时，在所有位置发生攻击冰冻之柱攻击 5 （100%） 光/火属性+50 强化角色外形 600px范围内的所有敌人灼伤（概率高） 暗/冰属性+50 强化角色外形 600px范围内的所有敌人冰冻 （概率高）

可能出现特殊能力 效果 最终伤害增加 +5% 增加暴击率 +10% 所有属性强化 +10 增加攻击/移动/施放速度 +10% 增加物理/魔法防御力 +10% 增加HP，MP恢复 +6000 天命无常 每10秒投掷一次骰子，并根据骰子点数 赋予以下效果。 -增加（骰子点数x10）%的最终伤害 -增加（骰子点数x5）%的攻击速度 -增加（骰子点数x5）%的施放速度 -增加（骰子点数x5）%的移动速度 精炼的异界魔石 施放技能时，有30%的几率初始化1个技能的冷却时间。当以30%的几率触发了初始化1个技能的冷却时间的效果时，有4%的几率初始化所有技能的冷却时间 天御之灾 攻击时，有20%的几率施放雷电之怒、 冰霜爆炸、飓风、黑色蜂群和烈焰。 所有属性强化+60 魔战无双 攻击时，[基础精通]技能攻击力增加量+600% 霸域英豪 被攻击时，若处于前冲、跳跃状态，获得5秒的霸体效果。获得该装备的霸体效果时，增30%的攻击速度、移动速度和施放速度，且攻击时，附加40%的伤害 永恒不息之路 可使25/30/35/40/45级技能冷却时间恢复速度+100%，施放技能时，有50%的几率使1~45级技能中随机技能的冷却时间减少1秒 悲剧的残骸 攻击时，有2%的几率减少敌人的HP20% 天堂舞姬 被攻击时，所受伤害减少10%，每秒恢复1%的HP和MP。力量、智力+30% 时间旅行者的随身怀表 每20秒随机初始化1个冷却时间在40秒以内的技能 天劫 技能攻击力+20%。生成光环使周围敌人减少40点所有属性抗性和20%魔法防御力 冥狱锁魂项链 根据连击数发动Buff。 -达成10连击时，最终伤害增加12%， 效果持续60秒 -达成20连击时，最终伤害增加12%， 效果持续60秒 -达成30连击时，最终伤害增加12%， 效果持续60秒 -达成40连击时，最终伤害增加12%， 效果持续60秒 隐匿无形护肩 攻击时，有5%的几率进入伪装状态。 额外增加30%的暴击伤害 星辰命运 施放技能时，有30%的几率使Lv1~100的所有技能Lv+4，效果持续60秒。暴击率+10%

骑士团等级

在角色通关命运的抉择试炼的次数增加后，角色的骑士团等级也会越来越高，随着骑士团等级的提升，角色在地下城中获得的神迹能量也会上升，还能装备更多命运的抉择专属装备，最低级时只能装备1个，最多可以升级至装备4个。骑士团等级账号通用，专属装备在攻略活动地下城时有机率掉落，账号不通用。



命运的抉择专属装备 效果 映日之血色巨剑 暴击时，额外增加20%的暴击伤害 攻击时，有1%的几率恢复10%的HP，冷却时间10秒。 血夜之猩红披风 力量、智力+20% 每30秒出现恢复HP或MP的精灵 映日之暗红战甲 HP最大值、MP最大值增加15% 每30秒施放Lv25圣光守护 热烈耀红手镯 硬直+1500. 被击时所受物理/魔法伤害减少25% 疯狂幻象镜子 攻击时，额外增加20%的伤害增加量 每300秒生成分身 蔚蓝之巨人腰带 技能攻击力+20% 发动5阶段神迹时，进入10秒的巨人化状态， 被攻击时，巨人化效果消失。 朦胧冷月短剑 攻击领主怪物时，附加50%的伤害 攻击时，有20%的几率施放[冰霜战矛] 冷冽海蓝手镯 最终伤害+30% 攻击时，有1%的几率恢复10%的MP，冷却时间10秒。

随着角色通关命运的抉择地下城，会根据角色通关的怪物波数获得奖励



奖励阶段 奖励 1阶段以下 （死亡在低于9波怪物） 太阳印章0个 宝石袋3个 1阶段 （通关10波怪物） 太阳印章5个 宝石袋3个 2阶段 （通关20波怪物） 太阳印章10个 宝石袋3个 3阶段 （通关30波怪物） 太阳印章20个 宝石袋3个 4阶段 （通关40波怪物） 太阳印章10个 宝石袋3个 5阶段 （通关50波怪物） 太阳印章10个 宝石袋3个

在通关NPC处可以使用宝石袋获得命运勋章专属守护珠。在抽取守护珠时，会随机选择太阳或月亮阵营后，再从对应阵营3种守护珠中选择获得1个，每个角色每天只能抽取3次。

命运勋章上相同的守护珠只能放入1个，传说/神器等级的守护珠只能放入1个（即1个命运勋章只能放入1个传说，1个神器守护珠）

等级 太阳 月亮 普通 小幅变更如下1种技能属性: -技能的大小 -技能的攻击次数（攻击次数） -技能的速度（攻击/投射体） 小幅变更如下1种技能属性: -减少技能的冷却时间 -技能的攻击间隔 -技能的持续时间 高级 变更如下1种技能属性: -技能的大小 -技能的攻击次数（攻击次数） -技能的速度（攻击/投射体） 变更如下1种技能属性: -减少技能的冷却时间 -技能的攻击间隔 -技能的持续时间 稀有 大幅变更如下3种技能属性: -技能的大小 -技能的攻击次数（攻击次数） -技能的速度（攻击/投射体） 大幅变更如下3种技能属性: -减少技能的冷却时间 -技能的攻击间隔 -技能的持续时间 神器 大幅变更如下3种技能属性: -技能的大小 -技能的攻击次数（攻击次数） -技能的速度（攻击/投射体） +使用技能时，发挥特殊效果 or 增加特定技能Lv的Buff 大幅变更如下3种技能属性: -减少技能的冷却时间 -技能的攻击间隔 -技能的持续时间 +使用技能时，发挥特殊效果 or 增加特定技能Lv的Buff 传说 大幅变更如下3种技能属性: -技能的大小 -技能的攻击次数（攻击次数） -技能的速度（攻击/投射体） +使用技能时，适用持续一定 时间的命运的选择与神迹 Buff[太阳] 大幅变更如下3种技能属性: -减少技能的冷却时间 -技能的攻击间隔 -技能的持续时间 +使用技能时，适用持续一定 时间的命运的选择与神迹 Buff[月亮]

另外，使用活动中获得的太阳印章可以在明曦镇中黄金土罐雕像处兑换奖励

道具名 详细内容 购买所需材料 账号可购买 灿烂的徽章自选礼盒（黄/绿） 开启后，可以从以下徽章中选择获得1个。 [可获得的徽章] 灿烂的绿色徽章[力量]、灿烂的绿色徽章[智力]、灿烂的绿色徽章[体力]、灿烂的绿色徽章[精神]、灿烂的黄色徽章[力量]、灿烂的黄色徽章[智力]、灿烂的黄色徽章[体力]、灿烂的黄色徽章[精神] 2500 1 Lv100史诗装备设计图 使用后，可以选择1件除武器以外的Lv100传说装备或超界装备， 将其制作成Lv100升级史诗，无法用于Lv100永恒大陆传说装备 300 5 Lv100传说装备自选礼盒 开启后，可以选择获得1件Lv100传说装备 无法获得Lv100传说武器和永恒大陆装备 200 5 永久精神刺激灵药礼盒 开启后，可以获得1个[永久精神刺激灵药]，获得的道具无法交易 [永久精神刺激灵药]与精灵刺激灵药效果相同， 会在2021年6月3日凌晨6点删除 150 1 永久斗神之吼秘药礼盒 开启后，可以获得1个[永久斗神之吼秘药]，获得的道具无法交易 [永久斗神之吼秘药]与斗神之吼秘药效果相同， 会在2021年6月3日凌晨6点删除 150 1 日月之恢复药剂 使用后，恢复30%的HP和MP并解除所有异常状态，无Lv限制 与闪亮的雷米援助共享冷却时间 10 -