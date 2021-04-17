2021年4月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于减肥的，问题是“经常大笑有助于减肥是真的吗？”这个问题其实还是比较容易回答的，大笑其实确实是可以帮助减肥，但是效果不大就是了，下面就来为大家科普一下为什么。

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经常大笑有助于减肥是真的吗 4月17日支付宝蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：经常大笑有助于减肥是真的吗

A、真的

B、假的

正确答案:真的

解析:大笑相当于小规模的有氧运动，可以使内脏器官发生振动，加快肺的进气、呼气和肌肉的放松、收缩，有助于燃烧卡路里。此外，大笑还能加快心脏的跳动，输入更多的血液为大脑供氧。

笑是一种心理状态的表达。一般情况下笑更多的用来表达高兴和快乐，由脸部肌肉动作为表现方式。它大都是由于人体感官（尤指眼睛、耳朵）接触外界的事物或语言，转变为信息传入大脑皮层，而后通过大脑对脸部甚至全身的肌肉发出运动的命令而产生的。笑有时不仅会使肌肉发生运动，声带也会随之振动，由此产生笑声。目前心理学家们认为笑是人类之间交流的古老的方式的一种，但之前人们更多地认为笑仅是幽默感的表现。笑也常被当作对他人调情的一种方式。嘲笑则是人的讥讽也可能是调情的一种。

好处

人体胸肌得到扩张，加强了肺部运动，促进肺部呼吸功能

腹肌得到运动，收缩舒张时促进了胃液的产生，增进消化功能，增强食欲，促进新陈代谢。

增加血管肌肉运动，加强血液循环，使人更有精神。

较激烈的笑能让全身肌肉运动，放松身体。

现代医学认为笑可以成为一种治病方式，治疗神经衰弱，消除肌肉的紧张，预防或减缓疼痛。