五一火车票明日开抢 12306又崩了

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五一火车票明日开抢 12306又崩了

2021-04-16 09:40 · 稿源：站长之家

按照目前全国铁路车票预售期15天的规定，4月16日起，旅客可购买4月30日的火车票。4月17日则正式开抢5月1日的火车票。

据铁路部门预计，五一假期主要以中短途旅游、探亲、学生客流为主，节日期间车票将会比较紧张。

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刚刚，据不少微博网友反映，12306疑似出现服务器故障，无法购买车票。

有网友表示，以为是自己网慢结果是彻底崩了，一直打圈圈再刷新一看就没票了 ，系统承受不住了，不崩才怪。

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