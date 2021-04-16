五一火车票明日开抢 12306又崩了

按照目前全国铁路车票预售期15天的规定，4月16日起，旅客可购买4月30日的火车票。4月17日则正式开抢5月1日的火车票。
据铁路部门预计，五一假期主要以中短途旅游、探亲、学生客流为主，节日期间车票将会比较紧张。
刚刚，据不少微博网友反映，12306疑似出现服务器故障，无法购买车票。
有网友表示，以为是自己网慢结果是彻底崩了，一直打圈圈再刷新一看就没票了 ，系统承受不住了，不崩才怪。
按照目前全国铁路车票预售期15天的规定，4月16日起，旅客可购买4月30日的火车票。4月17日则正式开抢5月1日的火车票。
据铁路部门预计，五一假期主要以中短途旅游、探亲、学生客流为主，节日期间车票将会比较紧张。
刚刚，据不少微博网友反映，12306疑似出现服务器故障，无法购买车票。
有网友表示，以为是自己网慢结果是彻底崩了，一直打圈圈再刷新一看就没票了 ，系统承受不住了，不崩才怪。
据悉，五一火车票将于明日起正式开抢，按照全国铁路车票预售期15天的规定，4月17日则正式开抢5月1日的火车票。
根据国务院此前公告，今年五一“小长假”共拥有5天假期，5月1日(星期六)至5月5日(星期三)放假调休，共5天。4月25日(星期日)、5月8日(星期六)上班。按照目前全国铁路车票预售期15天的规定，明日（4月17日）起将正式开售5月1日的车票，许多“搬砖人”都已经在开开心心的计划自己的旅程。遗憾的是，今天12306又崩了！根据大量微博用户反映，12306今早出现了接受不到验证码、提交订单失败等问题，甚至还有很多用户直接无法登陆。不过，
了解显卡的人应该知道，NVIDIA “60”级别的显卡一直以来以高性价比著称，备受广大游戏用户喜爱，因此被称为甜品显卡，例如2016年推出的GeForce GTX 1060显卡，常年位居游戏显卡排行榜榜首。万众期待的GeForce RTX 3060显卡已于今天凌晨1：00正式发售，NVIDIA逢“6”必火，近百万摩拳擦掌的用户同时抢购，各大显卡厂商的GeForce RTX 3060秒没。此次推出的GeForce RTX 3060显卡，毫无疑问将成为另一重磅甜品显卡。大家为什么对GeFor
科技爆炸、强者致胜，大佬同框。3月8日晚，抖音超级游戏达人主播“骨灰玩家陈二狗”、英伟达GeForce高能技术团吕壮老师、宁美超级好物推荐官乐因齐聚抖音陈二狗直播间，为水友们奉献了一场精彩有趣的NVIDIA GeForce RTX 3060云品鉴，直播间人气爆棚，累计点赞超300万！直播期间，吕壮老师在线为水友们分享NVIDIA产品技术与产品特点。作为NVIDIA最新上市的30系显卡，NVIDIA GeForce RTX 3060，采用了NVIDIA第二代RTX架构——NVIDIA
作为RTX30系列家族的守门员，RTX3060显卡的官方建议价格拉到了2499元（然而….），为了真正卖给游戏玩家，NVIDIA还砍了RTX3060显卡的挖矿能力，直接减半。
“强者致胜”直播来袭！NVIDIA GeForce RTX 3060显卡于二月底正式发售，一经上市便引发哄抢浪潮。你的3060抢到了？聚焦科技升级，关注产品迭代，3月8日20:30-22:30，宁美将携手NVIDIA开展“强者致胜”抖音直播，以游戏、产品为触点，为玩家们打造一场精彩的云品鉴盛宴。本次直播由宁美超级好物推荐官——乐因，为水友们种草炫酷好机、由英伟达GeForce高能技术团- 吕壮老师，为水友们解读NVIDIA的黑科技实力，更邀请了抖音超级游戏?
原神醉客轶事是大家需要收集的物品，其中有醉客轶事的第一卷到第四卷，很多玩家还不清楚到底怎么获得，下面就来为大家分享一下原神醉客轶事全收集攻略。
视频号是一个公域流量池，也是一个可以N度扩散的视频版朋友圈。你发个朋友圈，可能只有百分之二三十的朋友能看到。但视频号不一样。通过社交推荐，你不仅能看到朋友的内容，还能看到朋友的朋友的朋友的内容。
3月20日消息，据媒体报道，越南电子商务平台Shopee曝光了小米一款未发布的设备小米POCO X3Pro。爆料信息显示，小米POCO X3Pro采用居中挖孔屏方案，屏幕尺寸为6.67英寸，分辨率为FHD+，刷新率为120Hz。
近日，华为公司轮值董事长胡厚崑表示：“ 2020 年HMS已经成为全球第三大移动应用生态， 2020 年年底全球注册开发者 230 万，其中国外 30 万，扩展应用超过 12 万个。”
据外媒报道，美国证券交易委员会(SEC)的一份新文件显示，Facebook去年在CEO马克·扎克伯格的安全问题上花费了2300多万美元。周五提交的一份委托书称，Facebook对公司安全的年度评估确定了扎克伯格面临的具体威胁。“他等同于Facebook，因此，有关我们公司的负面情绪跟扎克伯格先生直接相关，并且经常会转移到他身上，”委托书中提到了这位Facebook CEO所扮演的角色。该公司对安全项目的年度审查显示，2020年保护扎克伯格及其家人的
按照目前全国铁路车票预售期15天的规定，4月16日起，旅客可购买4月30日的火车票。4月17日则正式开抢5月1日的火车票。据铁路部门预计，五一假期主要以中短途旅游、探亲、学生客流为主，节日期间车票将会比较紧张。想要出行的你，记得提前购票。值得注意的是，五一期间不只是火车票成为“抢手货”，机票也因市民出行需求强烈而供不应求。数据显示，2021年5月1日至5月5日，机票搜索量激增，搜索量较2020年同比上涨175%，较2019年同比?
游戏手机现在已经是智能手机中一个关注度比较高的领域，多个厂家都相继进入这一领域，甚至是Redmi都准备发布游戏手机。在今天黑鲨官方宣布了新旗舰黑鲨4系列手机将在3月23日下午正式发布，将让这一领域的竞争更加激烈。
今天晚上，中兴正式举行了S30系列新品发布会并发布了S30系列三款新机型，包括中兴S30 Pro和S30以及S30 SE。
百度于港交所发布公告称，在香港面向散户发售的股份已获得逾 112 倍超额认购，通过本次IPO将融资239. 4 亿港元，约合 31 亿美元。
面对白热化的互联网造车江湖，几乎所有大厂都在焦虑。在雷军宣布造车是他“人生最后一次重大创业”后，一直与造车“渐行渐近”的滴滴也被曝出启动“达芬奇”计划造车。算上此前，百度宣布亲自下场造车，2021年的第一季度里，已经有三家互联网企业赶上造车的风口。
第四季度腾讯实现营收1336.69亿元，同比增长26%，净利润（Non-IFRS）332.07亿元，同比增长30%。2020这一年，腾讯实现营收4820.64亿元，同比增长28%，净利润（Non-IFRS）1227.42亿元，同比增长30%。
昨日下午，抖音官方发布了《作弊、违规帐号及内容的处罚通告》。通告显示，2021年2月1日至2月28日，抖音在日常巡检中累计清理169352条视频，32039个音频，1921个话题，永久封禁192063个帐号。
截至3月23日收盘，中概股玖富（NASDAQ:JFU）股价报收2.04美元，较上一交易日下跌9.33%，盘中最低跌至2.02美元。玖富股票动态据了解，玖富于2019年8月在美国纳斯达克上市，股票代码为“JFU”，发行价为9.5美元每股ADS，募集资金8455万美元。多年来，玖富依托深厚的用户积累与科技实力沉淀，紧紧围绕“流量、数据、场景、风控、资金、技术”六大优势，深度构建场景、产品、技术、合作四大生态体系，与华为云、阿里云、Talkingdata等?
今天理想汽车公告称，公司在3月交付4900辆汽车，同比增长238.6%。2021年第一季度的交付量达到12579辆，同比增长334.4%。
特斯拉刚刚结束了与一名前雇员就Autopilot源代码的诉讼。特斯拉在2019年起诉了前员工曹光植，称其在加入小鹏汽车之前就窃取了Autopilot相关的商业..
4月15日14:00，一加通过线上召开新品发布会，一加9R国行版正式亮相。一加9R核心搭载了骁龙870处理器，并配备了优秀的散热配置和直屏方案，辅以一加..
在新能源如火如荼发展的当下，石油、天然气未来将扮演怎样的角色，甚至会否在碳中和时代退出历史舞台，引发外界关注。作为中国乃至世界级的能源巨..
作为全球手机大厂商之一，三星手机在国内市场却是“水涨船低”，中国手机市场行情持续向好，三星手机国内的市占率反而持续下滑。根据Strategy Ana..
一组可能是“iPhone 13”屏幕保护贴的照片，再次让人们了解到传闻中的2021年iPhone系列拥有更小的刘海。自2021年开始，一些谍照图片已经浮出水面，..
美国联邦调查人员正在探查总部位于旧金山的软件审计公司Codecov的黑客入侵事件，该公司表示，该事件影响了其2.9万名客户中数量不详的客户，这可能..
在Google Chrome 90中即将推出的一项功能将允许用户创建一个链接到他们突出显示的网站的一个部分。去年，Google首先推出了名为 "链接到文本片段 "..
微软似乎对其一些Android应用给予了额外的照顾和关注。OneDrive和Bing应用最近都得到了更新。OneDrive本次升级主要亮点是支持Chromecast，这意味着..
NASA“新视野”航天器之前于2015年7月14日到达冥王星。这样一来，它成为第一个近距离调查这颗矮行星的航天器。2019年1月1日，它经过了一个长36公里..
本周，一名尼日利亚籍电子邮件诈骗犯被判监禁40个月，并被勒令归还270万美元。看似寻常，却透露着不寻常。..
2021 年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近 100 倍；若从 2020 年 3 月 13 日低点0. 001158 美元算起， 13 个月的时间，狗狗币价格最高上涨 405 倍。..
之所以关注这个是因为最近罗永浩被强制执行的事又刷屏了..
商业世界总是变得特别快，私域运营领域的发展更是突飞猛进。从单纯的线上化到真正的数据驱动，我们观察到，在品牌企业和Martech服务商的携手共进中..
罗翔老师彻彻底底出圈了。登台跨年晚会、脱口秀表演、摘得了B站“2020年度最高人气”奖，入驻B站一年以来，“罗翔说刑法”的视频已经被将近1300万..
华为将于4月20日在华为上海全球旗舰店召开发布会，华为消费者业务CEO余承东将在发布会亮相。..
加密货币持续走低，比特币跌至59500美元/枚下方，日内跌0.9%；以太坊跌破2250美元/枚，日内跌2.92%；莱特币日内跌超5%，现报286.57美元/枚。..
午饭1、午饭2、午饭3、午饭4......标题简单粗暴，封面无一例外是怼脸拍，这些视频，就是尹正在小红书上发布的减肥VLOG。..
日前，有网友发现，华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，而是为消费者提供两种版本选择。其中不含充电器的版本比普通套装少200元。 ..
4月14日凌晨，苹果正式宣布将于北京时间4月21日凌晨1点召开线上春季特别活动。按照此前传闻，苹果将会在此次发布会上带来新一代的iPad Pro、iPad ..
今天是第六个全民国家安全教育日，除了我们经常在新闻报道中看到的军事、政治、文化和社会保障安全等，网络安全近年来也愈发受到重视。工信部已连..