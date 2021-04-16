五一火车票明日开抢 12306又崩了

“强者致胜”直播来袭！NVIDIA GeForce RTX 3060显卡于二月底正式发售，一经上市便引发哄抢浪潮。你的3060抢到了？聚焦科技升级，关注产品迭代，3月8日20:30-22:30，宁美将携手NVIDIA开展“强者致胜”抖音直播，以游戏、产品为触点，为玩家们打造一场精彩的云品鉴盛宴。本次直播由宁美超级好物推荐官——乐因，为水友们种草炫酷好机、由英伟达GeForce高能技术团- 吕壮老师，为水友们解读NVIDIA的黑科技实力，更邀请了抖音超级游戏?