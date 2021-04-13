美团：从未推出过校园贷产品 如遇诈骗应及时报警

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:不久前，美团方面曾反映称，有用户遇到骗子冒充美团客服，声称需要用户进行“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”，然后引导用户借款，再转账汇款。
今日，美团方面再次强调，从来没有推出过“校园贷”产品，美团客服不会打电话给用户要求销户、借钱或转账。
美团表示，凡是让你销户、转账汇款的都是骗子。如果遇到类似诈骗的行为，可以打电话给美团金融官方客服95172，要求客服协助确认情况，或直接报警。
站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:不久前，美团方面曾反映称，有用户遇到骗子冒充美团客服，声称需要用户进行“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”，然后引导用户借款，再转账汇款。
今日，美团方面再次强调，从来没有推出过“校园贷”产品，美团客服不会打电话给用户要求销户、借钱或转账。
美团表示，凡是让你销户、转账汇款的都是骗子。如果遇到类似诈骗的行为，可以打电话给美团金融官方客服95172，要求客服协助确认情况，或直接报警。
美团官方微博今天下午对外发文称，美团金融从来没有过“校园贷”产品，美团客服不会打电话给用户要求销户、借钱或转账。
近日，有美团用户反映遇到有人称自己为美团客服，需要用户进行 “注销校园贷款账户”、“变更身份信息”，然后引导用户借款，再转账汇款。
今日，支付宝发布消息提醒用户注意“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”、“退款到备用金”等网络诈骗方式，支付宝列举了几种诈骗方式。
资金周转不开有借贷需求，需要小额贷款应急时，该如何选择贷款产品呢？其实在我们常用的微信或者手Q中就有一款便利又可靠的银行小额贷款产品——微粒贷。微众银行推出的拳头产品——微粒贷目前借助于手Q和微信平台，且采用官方邀请制，只有受邀用户才可以在微信支付或者手Q钱包里看到入口，接下来小编就来给大家盘点一下微粒贷的便捷之处！便捷之处一——不需要复杂的手续且放款速度快用户在申请或使用微粒贷的时候不需要提交任何?
我们在生活中难免会遇到需要小额贷款来应急周转的时候，但如何选择安全可靠的小额贷款产品确实难倒了不少朋友，今天小编就给大家推荐一款微众银行推出的个人小额贷款产品——微粒贷，用来应对不时之需。微粒贷由微众银行作为背书，采用官方邀请制，受邀用户可以在微信支付或手Q钱包看到微粒贷入口，免费开通和使用。以微信为例，点击“我-支付-微粒贷借钱”进入借款界面，按界面提示操作，就可看到自己的可借额度。首次使用，需按?
《通知》指出，近期，部分小额贷款公司以大学校园为目标，通过和科技公司合作等方式进行诱导性营销，发放针对在校大学生的互联网消费贷款，引诱大学生过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，侵犯其合法权益，引起恶劣的社会影响。
今日，银保监会、网信办、教育部、公安部、中国人民银行等五部门下发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，明确严禁小贷非持牌机构对大学生放贷。
2013年春节，一小伙特意赶回河南老家过年。在吃了一顿丰盛的团年饭之后，却遇到一系列窘境。原来老屋太小，一家人住进去会拥挤不堪，回去后小伙不得不寻觅住宿。习惯性地打开携程预定酒店，他却发现网站并没收录四线老家县城的旅馆，逼得全家顶着零下的气温，在越来越深的夜色中，扫街找住宿的地方。
相信有非常多朋友都在使用美团外卖，其中最为重要的就是美团外卖的红包，毕竟红包是实实在在能为你节省金钱的东西，下面就来为大家分享一下最新的美团外卖红包，每天都可以领取哦。
今日，上海市场监管局公布了2021年第10期省级食品安全抽检信息。抽检信息涉及4大类食品，包括:粮食加工品、饮料、炒货食品及坚果制品、食用农产品等。抽检样品共计293批次，其中合格289批次、不合格4批次。
微粒贷作为国内首家互联网银行微众银行旗下的一款小额信贷产品，它安全方便的特性吸引了不少的用户，但是只有受邀用户才能看得到入口。一些对微粒贷不太了解的用户，就被骗子趁机打着微粒贷的旗号骗取钱财。微粒贷官网骗子有时会打电话或是发短信称自己是微粒贷客服的工作人员，然后会以各种理由向用户收取工本费、激活费、包装费、服务费、保证金、操作费、约定金等类似话术的费用。甚至还会以威胁、哄骗的形势来诱导用户是自己“
当前，全球人工智能发展速度加快。据沙利文咨询统计数据，全球人工智能行业的市场规模预计 2024 年将达到6157. 2 亿美元， 2016 年至2024 年的年均复合增长率达到33.98％。 在我国，人工智能也在飞速发展。IDC与浪潮集团联合发布的《2020-2021 中国人工智能计算力发展评估报告》预测， 2020 年国内AI市场规模将达到62. 7 亿美金，预计 2024 年将达到7993. 9 亿元人民币， 2016 年至2024 年的年均复合增长率高达48.97％。与此同时?
4 月 2 日，第一届“宝尊杯”校园直播大赛启动大会在上海济光职业技术学院顺利召开。本届“宝尊杯”校园直播大赛是由宝尊电商、上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、上海市创造学会联合发起主办，以在校学生为参赛对象，围绕电商直播相关岗位标准进行赛项设计，希望以赛促建，以赛促教、以赛代训，探索电商直播人才培养的深度校企合作模式。上海济光职业技术学院李永盛校长、复旦大学电子商务研究中心副主任兼浦东电商行业协?
站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:企查查APP显示，美团关联公司北京三快在线科技有限公司于4月6日申请公开“传感器总成及无人驾驶车辆”，专利公开号为CN112606776A。据了解，本公开涉及一种传感器总成及无人驾驶车辆，该传感器总成包括传感器模组和安装支架，所述安装支架用于将所述传感器模组安装在所述无人驾驶车辆的车身顶部，该传感器模组的壳体便于拆卸和组装，可以方便快捷地对位于壳体内部的摄像头组件进行维修。
我国约有近亿的小微经营者，在扩大就业、改善民生、促进经济恢复等方面具有举足轻重的作用。但小微经营者的境况当前不容乐观，虽然有减税降费政策的支持，但融资困境仍有待破解。 相关政策要求大型银行扩大对小微经营者的放贷，但面对“小额、高频”这样一种融资需求特点，传统的银行也有力所不逮之感。 专家表示，中小微企业融资难融资贵，主要原因在于金融机构与企业之间的信息不对称，限制了金融支持实体经济发展的能力。近年?
微粒贷是微众推行的一款银行个人小额信贷产品，从推行至今凭借自身便捷、安全、高效的特点收获了广大用户的好评，小编总结了一些有关微粒贷还款的问题，结合一些公开信息把答案稍作整理，希望对大家有所帮助。微粒贷1.微粒贷还款方式有哪些？（1）自动还款只需在约定还款日前一天，确保自己的还款银行卡（即借款时选择的收款银行卡）资金足够归还当期应还本金和利息，银行会在还款日凌晨自动扣款。（2）提前还款可以登录微信打开我
很多经常点外卖的小伙伴都深知红包的重要性，有红包能为你带来巨大的实惠，特别是长年累月下来一年省个几百块是轻轻松松，所以今天就来为大家分享一下每天可以领取的美团外卖红包，帮助大家节省金钱。
众所周知，美团饿了么等一些外卖平台，如果没有红包的话，那每天点餐都会额外付出一些金额，长年累月下来也是一笔可观的收入，一些平台是可以天天领取一些例如美团外卖的红包的，下面就来为大家分享一下。
提到广州最先想到的是其得天独厚的地理位置，地处三江（西江、北江、东江）汇合处，与香港、澳门隔海相望，濒临中国南海，被称为是中国的“南大门”，是珠三角商圈的核心地带……这里除了地理位置独特、商业环境优越，教育及信息技术发展也位居全国前列。截至2019 年，广州在校大学生总数达113.96 万人，在校大学生总量居全国第一。广东省外语艺术职业学院（简称，广外艺），就是在这种浓厚的教育环境下诞生。广外艺的前身是广东省
腾讯微校是腾讯公司的教育一卡通品牌,在2017年与教育部签署战略合作,在2020年向全国52个贫困县捐助微校校园卡平台,目前已服务超过2000+所学校,400万名师生,覆盖全国30个省份。上海交通大学,重庆市巴蜀中学、昆明西南联大研究院附属学校等众多重点大学、中小学都在使用都在使用腾讯微校。作为深受师生们喜爱的教育行业品牌,今天腾讯微校的“腾讯电子校园卡”应用上架企业微信教育行业了!这是首个基于企业微信的电子校园卡应用,为学?
今天蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，SIG）发布《2021年蓝牙市场最新资讯》，该报告预测，尽管过去一年中蓝牙市场的增长速度有所..
据国外媒体报道，知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）表示，2022年的iPhone产品阵容将依旧包括6.1英寸和6.7英寸型号iPhone，但将放弃5.4英寸的mini机..
近日，法大大荣获由SAP BTP 实战训练营颁发的“合作伙伴BTP创新金奖”，同获该奖的还有合景泰富、德勤、博世、哈药、、EMQ等知名企业，该奖项成为..
近日，奥园集团电子印章系统项目启动会在广州奥园集团大厦顺利举行，奥园集团总裁助理兼信息技术中心总经理樊海云以及相关业务条线领导，法大大副..
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今天下午一加9R手机正式发布，这款手机使用了骁龙870处理器，并使用了一块6.55英寸2.5D 120Hz高刷新率屏幕，手机的售价为2999元起。..
4月15日，菜鸟驿站官方发布消息称:今天开始免费送货上门。消费者可通过手机淘宝 App 选择送货上门或驿站自提，两项服务均不产生任何费用。..
美国最大加密货币交易所Coinbase成功登陆纳斯达克，股票代码“COIN”，上市首日股价一度冲高至429美元，对应市值高达1120亿美元。..
今日下午，台积电发布了2021年第一季度财报数据，该公司一季度营收为3624. 1 亿新台币（约832.5亿元人民币），同比增长16.7%；净利润为1396. 9 亿..
位于法国东北部摩泽尔省的边境小城“比奇”（Bitche）市，最近因“违反网站服务条款”而被 Facebook 平台给意外删除。虽然听起来很像是英语的“碧..
「按照目前的增速推算，我认为快则3年，慢则5年，中国网络视频用户会突破12亿。也就是说，差不多5年时间，所有互联网用户都将成为视频用户。」陈..
如果是你，每天重复地做着普通的事，突然有一天被人拍进短视频里火了，一时间成为了互联网焦点，你会怎么办?..
近日，一段网约车司机跑40公里，因没帮乘客搬行李被取消订单的视频引发网友热议。视频中，网约车司机怒斥乘客女子称，自己等了乘客半小时，跑了40..
周三的时候，亚马逊旗下游戏流媒体平台 Twitch 在推特上发布了一则消息，称该公司通过改进的机器学习算法，筛查到了数以百万计的“假粉机器人”。..
过去几年，厂商们很难说服一个小伙子花上几百块，买上一个“智能音箱”。原因在于随处可见的“智障音箱”翻车案例。2018年小米AIoT开发者大会上..
台积电公司（TWSE:2330）今天发布了截至3月31日的2021财年第一季度财报。财报显示，台积电第一季度合并营收为3624.1亿元(新台币，下同)(约合127.3..
近日，“蕾特恩品牌十周年·创新生态品牌发布会”在成都顺利举行，蕾特恩集团领导以及事业合作伙伴莅临现场，此外，作为本次发布会的核心环节，法..
铁子们,我终于上岸了!拿到了心仪大厂的offer,上了春招的末班车!秋招的时候,每天起得比鸡早去图书馆刷题,好不容易过了笔试,可惜面试开口跪。虽然我..
如今跨境电商逐渐被消费者所青睐，那么有不少消费者便有疑惑，跨境电商究竟如何吸引了众多消费者？事实上，打造品牌的目的是跨境电商构建起开拓市..
2020年，李艾经历了两次重要的角色转变。5月，她生下儿子小灯泡，晋升为新手妈妈。12月，她一脚踏入淘宝直播，成为了一名带货主播。而在成为一名带..