美团：从未推出过校园贷产品 如遇诈骗应及时报警

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美团：从未推出过校园贷产品 如遇诈骗应及时报警

2021-04-13 14:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:不久前，美团方面曾反映称，有用户遇到骗子冒充美团客服，声称需要用户进行“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”，然后引导用户借款，再转账汇款。

今日，美团方面再次强调，从来没有推出过“校园贷”产品，美团客服不会打电话给用户要求销户、借钱或转账。

美团表示，凡是让你销户、转账汇款的都是骗子。如果遇到类似诈骗的行为，可以打电话给美团金融官方客服95172，要求客服协助确认情况，或直接报警。

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