美团：从未推出过校园贷产品 如遇诈骗应及时报警

我国约有近亿的小微经营者，在扩大就业、改善民生、促进经济恢复等方面具有举足轻重的作用。但小微经营者的境况当前不容乐观，虽然有减税降费政策的支持，但融资困境仍有待破解。 相关政策要求大型银行扩大对小微经营者的放贷，但面对“小额、高频”这样一种融资需求特点，传统的银行也有力所不逮之感。 专家表示，中小微企业融资难融资贵，主要原因在于金融机构与企业之间的信息不对称，限制了金融支持实体经济发展的能力。近年?