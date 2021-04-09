CF4月宾果活动地址 2021穿越火线四月宾果活动入口

2021年的4月，CF在今天开启了最新的四月宾果的活动，这个活动相信大家都非常熟悉了，可以获得很多稀有的武器皮肤等道具，下面就来为大家分享一下2021穿越火线四月宾果活动入口。

活动时间:2021.4.8-2021.4.22

活动地址:

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活动奖励内容:

抽奖池

宾果超级奖池

每次在上方奖池获得奖励同时随机获得数字

活动规则:

1、10Q币购买复活币1个并赠送1个钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11个钥匙;仅限掌上道聚城购买可额外获得1个钥匙，单Q限1;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

2、消耗钥匙进行抽奖，可以抽1次，也可以进行10连抽，每次抽奖额外获得1~16中的任意一个数字并点亮。数字可能重复获得，4个数字连成一条线之后即可达成宾果，最多可以连成10条线，并获得连线终点对应的道具，单Q只能获得1次;

3、抽奖获得的可分解道具进入暂存箱，其余直接发往游戏内，通过宾果连线获得的道具也是直接发往游戏内，不进入暂存箱;

4、超过活动期限的钥匙和数字都将作废，请及时使用。活动使用的代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

5、玩家在活动期间可分享红包给其他玩家，玩家只能领取他人的红包，无法领取自己分享的红包，红包中包含1个随机数字。每人活动期间最多领取1次，单个链接最多被领取10次;