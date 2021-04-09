CF4月宾果活动地址 2021穿越火线四月宾果活动入口

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > cf最新资讯 > 正文

CF4月宾果活动地址 2021穿越火线四月宾果活动入口

2021-04-09 10:41 · 稿源：站长之家

2021年的4月，CF在今天开启了最新的四月宾果的活动，这个活动相信大家都非常熟悉了，可以获得很多稀有的武器皮肤等道具，下面就来为大家分享一下2021穿越火线四月宾果活动入口。

CF四月宾果

活动时间:2021.4.8-2021.4.22

活动地址:

>>>>>>点击进入

活动奖励内容:

抽奖池

CF四月宾果

宾果超级奖池

每次在上方奖池获得奖励同时随机获得数字

CF四月宾果

活动规则:

1、10Q币购买复活币1个并赠送1个钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11个钥匙;仅限掌上道聚城购买可额外获得1个钥匙，单Q限1;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

2、消耗钥匙进行抽奖，可以抽1次，也可以进行10连抽，每次抽奖额外获得1~16中的任意一个数字并点亮。数字可能重复获得，4个数字连成一条线之后即可达成宾果，最多可以连成10条线，并获得连线终点对应的道具，单Q只能获得1次;

3、抽奖获得的可分解道具进入暂存箱，其余直接发往游戏内，通过宾果连线获得的道具也是直接发往游戏内，不进入暂存箱;

4、超过活动期限的钥匙和数字都将作废，请及时使用。活动使用的代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

5、玩家在活动期间可分享红包给其他玩家，玩家只能领取他人的红包，无法领取自己分享的红包，红包中包含1个随机数字。每人活动期间最多领取1次，单个链接最多被领取10次;

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • CF战神领域活动地址 3月最新cf战神领域活动入口

    CF战神领域的活动在3月正式的上线了，其中可以领取到很多不错的游戏道具以及武器皮肤等等，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家分享一下。

    cf

  • CF4月密藏宝箱活动地址 2021CF4月密藏宝箱活动入口

    2021年4月初，CF再次开启了新的活动，这次的活动是密藏宝箱，很多玩家还不清楚具体的活动地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF4月超级神器升级地址 4月超级神器友情券活动入口

    CF在4月开启了超级神器升级的活动，这个活动可以获得很多永久的武器，一些玩家还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF翩若惊鸿蝴蝶Q版手办盲盒活动地址 Q版手办盲盒活动入口

    CF在3月19日开启了一个最新的翩若惊鸿蝴蝶Q版手办盲盒的活动，这个活动可以获得一些Q版的手办，很多玩家还不清楚这个活动的地址，下面就来为大家分享一下。

    cf

  • 2021cf3月灵狐的约定活动地址 穿越火线本月灵狐的约定活动入口

    CF中的灵狐的约定的活动相信大家都不陌生了，这个活动在3月开启了最新的版本，很多玩家还不清楚3月的灵狐的约定的活动地址，下面就来为大家分享一下。活动时间:3月中旬开启-3月31日活动地址:点击进入活动内容:灵狐专属特权灵狐约定特权专属月度奖励灵狐的约定计划新会员成功签约/老会员续约可立即领取——已签约用户需要本月游戏一局后可领取——新用户需要当月成功签约后可领取（累积完成6天游戏）专属随心兑换灵狐特惠GO惊爆特惠

    cf

  • CF年度颁奖盛典活动地址 2021穿越火线年度颁奖盛典活动入口

    在3月份，CF开启了2020穿越火线年度颁奖盛典的活动，这个活动可以获取非常多好的武器，一些小伙伴还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家分享一下CF年度颁奖盛典活动地址。

    cf

  • CF穿越火线直播节活动地址 2021穿越火线直播节活动入口

    最近，CF开启了一个穿越火线直播节的活动，其中有很多奖励可以拿，下面就来为大家分享一下CF穿越火线直播节活动地址。

    cf

  • CF4月枪王自助餐活动地址 2021枪王自助餐4月活动入口

    CF在4月开启了最新的枪王自助餐的活动，这个活动大家还是很熟悉的，一些小伙伴还不清楚枪王自助餐的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • 真假Gucci腰带之谜！Gucci称唯品会不是授权门店

    近日，因为一条Gucci腰带，唯品会与得物争锋相对，陆续登上热搜。起因是有消费者在唯品会花2549元购买了一条Gucci腰带，但在得物APP却被鉴定为假货。

    Gucci 唯品会 电商打假

  • 唯品会否认Gucci腰带被得物鉴定为假 网友：该Gucci上场了

    近日，广州多名顾客称从唯品会购买的Gucci腰带被得物等多平台鉴定为假冒。唯品会回应称，经内部调查核实，该批Gucci腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规。

    唯品会 Gucci 得物

  • GUCCI腰带受害者发声

    3月18日，郭先生在唯品会的一场活动中，花2549元购买了一条Gucci腰带，但在得物APP却被鉴定为假货。在被唯品会质疑鉴定权威性的情况下，得物出具了多家专业鉴定机构的鉴定结果，显示该Gucci腰带仍为假货。

    唯品会 GUCCI 得物

  • ROC上线Uniswap并开通USDC-ROC交易对

    4 月 1 日，Roxe支付网络的生态代币ROC上线Uniswap，并开通USDC-ROC交易对。ROC合约地址：0xda0b283316b1f998a0be6c371dc7b4f446cd548e受此利好消息影响，ROC24 小时涨幅达66.77%。目前，ROC已上线霍比特HBTC、BKEX Global两大中心化交易所，和去中心化交易所Uniswap。此外，Roxe Capital Limited近期还获得了Future Capital Tech的战略投资，其Roxe轻结算网络业务新增Buyucoin、Fairexpay汇款业务节点。此前，Roxe Capital Limite

    ROC Uniswap

  • ROC已上线Mercurity.Finance 开启流动性挖矿

    近日，全球支付网络Roxe与Mercurity.Finance达成战略合作并宣布，Roxe的生态代币ROC于 4 月 7 日上线Mercurity.Finance创建“ROC-USDC-MEE”流动池( 60 倍池， 60 倍MEE奖励)，ROC持有者可参与Mercurity.Finance正在进行的流动性挖矿。此前，ROC已上线霍比特HBTC、BKEX Global两大中心化交易所和去中心化交易所Uniswap。Roxe是一个基于区块链技术的全球支付网络，为银行、中央银行、支付公司、汇款提供商和消费者等提供点对点的最?

    流动性挖矿

  • 唯品会就真假GUCCI之争再次做出回应

    今天下午，唯品会就“真假GUCCI”，再次做出回应：建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定结果不具有法律效力，也不能作为判定商品真伪的依据。

    唯品 GUCCI

  • ZStack Cloud助力恩施政务云

    说起恩施，你可能一下子想到的是恩施土豆。记者曾经吃过，小小的，富含硒，很好吃。除了土豆，还有一件事让记者对恩施产生了兴趣——恩施政务云。近日，记者有机会就政务云话题采访了恩施州大数据中心规划专家吴诚工程师，听他娓娓道来恩施政务云建设运营前后种种。坚持自建自营政务云恩施全称恩施土家族苗族自治州，是土家族的聚集地，行政上在湖北省跟武汉市平级。目前旅游产业是恩施GDP的主要支撑产业，硒矿、富硒土豆、利川红?

    ZStack

  • CCTV专访获得千万A轮融资的年轻人都干了啥？

    其实一直都有在网上聊，到了杭州自然要发个消息，得知在广州出差，过两天回来，回来的一天晚上很晚了，约了顿小龙虾。期间闲聊各种，老大哥的说话方式是我喜欢的类型，很直爽，很真实，聊起来很轻松，并且也给了我一些发展的建议，大部分都被我采纳了。

    互联网创业 淘宝客 社群运营

  • 得物回应Gucci腰带被鉴为假货：非正品 已对鉴别进行复核

    今日早些时候，有媒体报道称，有消费者在唯品会3月18日的一场活动中以2549元的价格购买了一条GUCCI腰带。由于尺码不合，该消费者想在得物APP做个鉴定然后出售，但得知是个假货。

    得物 Gucci 唯品会

  • AWE 2021展会正式开幕，TCL游戏智屏C9震撼亮相稳坐C

    3 月 23 日，中国家电及消费电子博览会（以下简称AWE2021）在上海虹桥国家会展中心正式拉开帷幕。作为和德国IFA、美国CES齐名的全球三大家电与消费电子展之一，这场被视为行业风向标的终极盛会，承载着家电与消费电子行业的两年沉淀与期待，以全新的面貌出现在世人面前。作为全球领先的智慧科技品牌，TCL已经连续多年参展AWE，每一次参展都带来了极具创新的技术方案。在本次AWE展会中，TCL将进一步深耕与电竞领域的合作，正式宣布?

    AWE AWE2021 TCL

  • 得物鉴定唯品会Gucci腰带为假货双方公开回应都没出错

    如果你喜欢在网上买运动鞋，那么得物估计是很多人都会首选的平台，这里主要的一个吸引点就是能够提供鉴定你买的鞋子是不是正品。

    唯品会

  • ZStack Cloud助力广外艺打造一流智慧校园

    提到广州最先想到的是其得天独厚的地理位置，地处三江（西江、北江、东江）汇合处，与香港、澳门隔海相望，濒临中国南海，被称为是中国的“南大门”，是珠三角商圈的核心地带……这里除了地理位置独特、商业环境优越，教育及信息技术发展也位居全国前列。截至2019 年，广州在校大学生总数达113.96 万人，在校大学生总量居全国第一。广东省外语艺术职业学院（简称，广外艺），就是在这种浓厚的教育环境下诞生。广外艺的前身是广东省

    智慧校园 ZStack
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM