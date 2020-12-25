传闻天马计划2021年出货OLED显示面板，其中含2000万块柔性面板

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传闻天马计划2021年出货OLED显示面板，其中含2000万块柔性面板

2020-12-25 09:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:苹果公司在今年的iPhone12系列全部都使用了OLED屏幕，放弃了传统的LCD显示屏，这也证明OLED将会成为未来智能手机显示屏的主流。同时包括三星、LG、京东方等显示面板厂商也在大力开发OLED显示面板。

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根据TheElec报告，中国显示器制造商天马在2020年已经出货了约100万块OLED面板，而他们明年的计划是4000万块OLED面板，其中大约有一半、即2000万块是柔性屏幕。作为参考，京东方截至到2020年8月完成了年度4000万块OLED柔性屏出货量目标的一半。

Stone Partners分析后估计，天马公司到2021年只能出货750万块OLED面板，仅仅是他们年度目标的20%数量。

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目前天马正在为其第六代OLED工厂订购TM18设备，该设备将于2022年上半年投入，每月产能为4.8万个面板，高于其当前的TM17设备每月3.75万个面板产能。此外该公司还在上海的TM15工厂生产期刚性OLED面板，已为小米、联想、华硕、HTC、LG等智能手机厂商提供产品。

值得注意的是，该公司的柔性面板也正在接受小米，Vivo和荣耀的测试。天马还有机会与京东方一起成为小米的另一家供应商。目前，两家显示器制造商都面临着为其柔性OLED面板争取客户的困难，尤其是在华为留下的市场空缺后。当前，许多智能手机品牌尚未采用柔性显示技术。

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