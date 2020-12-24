OPPO Reno5 Pro+亮相：搭载骁龙865 全球首发索尼IMX766传感器

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OPPO Reno5 Pro+亮相：搭载骁龙865 全球首发索尼IMX766传感器

2020-12-24 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今天下午，OPPO“王牌”新品OPPOReno5Pro+来了，其首发搭载了lMX766传感器及高通骁龙8655G芯片、支持UFS3.0，最高配置12+256GB。

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发布会开始，OPPO 产品经理乔家栋回顾了 R9s 到 R15再到 FindX2Pro 的定制 CMOS 元件历史。而此次，OPPO 再度联合索尼开发了 IMX766CMOS。这枚传感器具备5000万像素，1/1.56”大底，单像素面积1μm（支持四合一），进光量提升63.8%，支持 DOL-HDR 功能。

设计方面，OPPO Reno5Pro+ 延续了Reno5系列设计语言，采用星钻工艺，根据官方数据，其玻璃表面的闪亮程度比上一代提升了35%。机身厚度为7.9mm，重量仅有184g。正面采用6.55英寸双曲面柔性打孔屏，支持90Hz的屏幕刷新率。

售价方面，OPPO Reno5Pro+8GB+128GB版本售价3999元，12GB+256GB售价4499元;现在开启预订，12月29日开售。艺术家限定版12GB+256GB版本售价4499元。

除外，OPPO Reno5Pro+还带来了艺术家限定版，全新的配色叫做“变色幻境”，由艺术家Joshua Vides设计。Reno5Pro+ “变色幻境”后盖上加入了电致变色技术，只要咚咚敲两下，颜色就会改变，充满科技炫酷感。

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