2020年12月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于建造的，问题是“跨海大桥的建造难度很高，部分原因是因为海洋环境？”这个问题其实还是比较容易选择的，下面就来为大家分享一下正确的答案。
跨海大桥的建造难度很高原因是什么 12月24日蚂蚁庄园今日答案最新
今天问题：跨海大桥的建造难度很高，部分原因是因为海洋环境?
正确答案:有很强腐蚀性
答案解析:因为海水特殊的性质所以跨海大桥的建造难度很高，海水超强的腐蚀性会对各种材料进行腐蚀。
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正确答案:有很强腐蚀性
答案解析:因为海水特殊的性质所以跨海大桥的建造难度很高，海水超强的腐蚀性会对各种材料进行腐蚀。
2020年12月23日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于名小吃的，问题是“传统小吃驴打滚主要是用什么做的？”这个驴打滚很多人都听说过，但是没吃过的人估计还是大部分，下面就来为大家详细的科普一下这个驴打滚。
2020年11月29日，今天是支付宝蚂蚁庄园小课堂更新的一天，问题是“不少人喜欢空腹晨练这种做法是好是坏？”这个问题其实还是容易弄错的，毕竟很多人都是空腹晨练，那么是好是坏呢？下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月9日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于泡温泉的，问题是“泡温泉需要挑选合适的时间最好是在什么时候？”这个选择题基本就是送分题了，必然是不可能在吃饱的时候去，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年12月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于我和家人的，问题是“雪天路滑，如果不慎向前跌倒，用手称地是最好的方法吗?”这个方法是错误的，很多人却不明白为什么是错的，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
2020年11月30日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新了，今天的问题是“成语釜底抽薪用了什么灭火原理？”这个釜底抽薪是大家很经常用的成语，那么用的到底是什么原理呢？下面就来为大家详细的介绍一下今日答案。
2020年11月27日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史的，问题是“周朝时人们是用什么来洗澡的？”这个很多人都不清楚怎么回答，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年11月28日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于奶茶的，问题是“奶茶里的珍珠被吃掉后最终的结局是什么 ？”这个算是送分题了，大家都喝过奶茶吃过珍珠，必然是会被消化掉，下面就来为大家科普一下答案。
2020年11月27日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于温泉的，问题是“我国古人对温泉的开发利用不止泡澡，还包括以下哪一项?”这个问题选项还是很简单的，是选择灌溉农田，下面就来为大家详细的科普一下正确的答案。
2020年12月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于电热毯的，问题是“下面关于电热毯的说法正确的是什么？”很多朋友还不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
2020年12月21日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于亚岁的，问题是“古时亚岁是指哪个节气？”这个问题还是比较简单的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月21日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬至的，今天也是正值冬至，问题是“数九寒天是指冬天最冷的那些日子，数九是从哪个节气开始?”这个说法是老人说的比较多，现在估计很少人知道了，下面就来为大家科普一下。
2020年12月16日，在今天支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题是关于火锅食材的，问题是“一般吃火锅时涮的蟹棒它的主要原材料是什么？”这个算是比较简单的问题了，蟹肉棒大家都吃过，但是肯定不是蟹肉做的，所以必然选择鱼糜。
2020年12月5日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于成语的，问题是“成语功亏一篑形容做事不能善始善终其中篑指什么？”这个问题其实是属于冷知识的，很多朋友都不清楚，下面就来为大家详细的科普一下正确的答案。
2020年12月1日，又到了一个新的月份了，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新，问题是“诗经名句投我以木瓜报之以琼琚表示相互赠答琼琚指什么?”这个问题其实还是有点难的，毕竟大家几乎是没听过这个名称，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬天的，问题是“艳阳天里真的能大雪纷飞吗？”这个就是所谓的六月飞雪了，这个算是比较简单的问题，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年12月15日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于飞行安全的，问题是“乘坐飞机时，下面选项中哪种做法可能影响飞行安全?”这个就算是经常坐飞机的人可能都会选错，下面就来为大家科普一下正确的答案。
2020年12月10日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语雪泥鸿爪是形容什么的？”这个成语想必大家都很少知道的，意思更不用说可能都没听过，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月8日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代日历的，问题是“在古代历法中申代表的月份是几月？”这个问题应该大部分都不清楚是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月4日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活常识的，问题是“小王喝粥时不小心吞下一个红枣核过了几天觉得肚子疼他应该?”很多朋友还不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
2020年12月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古代四大美女中有羞花之称的是谁？”这个问题其实还是很多人不清楚的，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
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