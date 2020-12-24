跨海大桥的建造难度很高原因是什么 12月24日蚂蚁庄园今日答案最新

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跨海大桥的建造难度很高原因是什么 12月24日蚂蚁庄园今日答案最新

2020-12-24 09:39 · 稿源：站长之家

2020年12月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于建造的，问题是“跨海大桥的建造难度很高，部分原因是因为海洋环境？”这个问题其实还是比较容易选择的，下面就来为大家分享一下正确的答案。

跨海大桥的建造难度很高原因是什么 12月24日蚂蚁庄园今日答案最新

今天问题：跨海大桥的建造难度很高，部分原因是因为海洋环境?

正确答案:有很强腐蚀性

答案解析:因为海水特殊的性质所以跨海大桥的建造难度很高，海水超强的腐蚀性会对各种材料进行腐蚀。

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