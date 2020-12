站长之家(ChinaZ.com)12月23日 消息:今年七月,首尔地方法院判处比赛中利用人工智能作弊的围棋选手A某有期徒刑1年,协助作弊的B某被判缓刑。这是围棋正规比赛史上第一次抓住借助AI作弊“第一案”。

据媒体报道,该旗手作弊中使用到的工具 Leela Zero,是免费的开源计算机围棋程序,由比利时程序员 Gian-Carlo Pascutto 开发。

Leela Zero 的算法基于 DeepMind 在2017年发表的有关 AlphaGo Zero 的论文,它与 AlphaGo Zero 一样,使用了蒙特卡洛树搜索和深度残差神经网络算法,是不依赖于任何人类棋谱训练出来的围棋 AI。

此外,9月,13岁“围棋天才少女”金恩持执黑,仅用129手击败韩国顶尖棋手李映九九段,后被发现系AI作弊,被禁赛一年。

日前,韩国棋院院长接受采访时称:“我进行了深刻反省,有的选手还是未成年人,我们这些大人有更大责任…… ”

有网友表示,“暂且不谈科技有多幺进步,但作弊这种行为绝对可耻,妄图用智能化手段去实行一切犯罪的行为都将被垢病。”