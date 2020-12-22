仅用两周，苹果iPhone 12成10月份全球最畅销5G智能手机

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:自iPhone12系列手机发布之后问题频发，比如存在5G信号差、发热，甚至是绿屏等问题。但这似乎并没有对iPhone12需求造成影响，很多果粉还是选择了购买iPhone12。

根据数据研究机构Counterpoint Research发布的一份新报告发现，尽管iPhone12推迟了发布，但它还是在10月成为了全球最畅销的5G智能手机。

报告称，尽管在10月份，iPhone12仅仅售出两周时间，但它仍然能够位居榜首。而只需两周的销售额就使“iPhone12”成为2020年1月至2020年10月间销量排名第七的5G设备。

iPhone12Pro是第二大畅销的5G智能手机，排名第三的是三星Galaxy Note20Ultra5G。10月间，‌iPhone12和12Pro共同占据了5G智能手机总销量的近四分之一。

Counterpoint认为‌iPhone12‌和‌iPhone12Pro 取得这番成绩归功于诸多因素。例如，在iOS用户群，对升级到5G功能有着需求巨大。另外美国国内运营商的大力促销致使销量上涨，占当月iPhone12和iPhone12Pro销量的三分之一以上。

与大多数其他5G设备相比，iPhone市场覆盖范围显然更为广泛，囊括了140多个国家/地区。

‌iPhone12‌和‌iPhone12Pro‌的销量使支持mmWave（毫米波）的智能手机的渗透率增加了一倍多，从9月份的5%增加到10月份的12%，这也彰显了苹果手机对电信行业的影响力。

Counterpoint预计直到2020年第四季度，对“ iPhone12”系列的需求将保持强劲。原先‌iPhone12系列的推迟发布并非是坏事，这很可能会将销售强劲需求推后几个月，从而将保持销售势头到2021年初。

值得一提的是，据《日经新闻》此前报道，在疫情期间，在对首款5G iPhone的需求激增之后，苹果计划在2021年上半年生产多达960万部iPhone，同比提升30%，其中包括最新的iPhone12系列以及以前的iPhone11和iPhone SE。知情人士称说，2021年的产量将比2019年增加20%。