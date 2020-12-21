vivo X60系列发布会正式官宣：首发OriginOS 12月29日19:30见

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日消息:今天，vivo官方微博正式宣布，vivo X60系列手机新品发布会将于2020年12月29日晚19:30正式举办。届时，搭载第二代防抖微云台技术的vivo X60系列手机将正式亮相。

根据曝光的主题海报信息显示，vivo X60系列的第二代防抖微云台技术较上一代防抖效果更加出色，“夜色更精彩”则意味着vivo X60系列不仅防抖效果出色，而且低光照度环境下的拍摄质量也会尤为突出。

综合目前的消息，vivo X60系列正式定档12月29日发布，首发Exynos1080处理器、OriginOS，以及与蔡司进行合作的影像系统，X60系列搭载了由vivo和蔡司联合研发的影像系统，在机身背部镜头部分还打上了蔡司标志性的“小蓝标”，目前该机现已开启预约。

据此前爆料，vivo X60系列新机还将在国内首发120Hz 三星居中单孔柔性屏。vivo X60系列将运行最新的 OriginOS UI，采用居中单打孔柔性直屏，后置云阶微云台镜头，中杯和大杯均采用中底主摄 /5轴 VIS 防抖设计，而超大杯则是大底主摄 /5轴 VIS 防抖。值得一提的是，vivo X60Pro+ 将搭载骁龙888芯片。