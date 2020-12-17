LG或于2021年向特斯拉交付超高镍NCMA电池，应用于Model Y车型

站长之家（ChinaZ.com）12月17日 消息:据韩媒koreatimes报道，LG新电池业务部门将成为韩国第一家为电动汽车提供超高镍NCMA电池的企业，2021年开始向特斯拉供应其超高镍NCMA电池。

LG能源解决方案公司表示，它将在2021年下半年开始生产电池，其中90%将由镍制成。关于向特斯拉供应电池的问题，LG能源解决方案官员表示:“我们无法证实这一点。因为我们透露客户的名字。” 但是LG公司正在提升在南京工厂的生产能力，该工厂生产用于特斯拉汽车的圆柱形电池，该电池组将主要为特斯拉Model Y车型提供NCMA电池。

LG的超高镍NCMA电池镍含量已提高到90%，而钴含量已降低至5%以下。高镍含量提高了能量密度，使电动汽车每次充电可行驶600公里，现有的电池只能使车辆每次充电行驶500公里。

除了和特斯拉合作外，在早前的时候，LG也和美国通用汽车达成合作，到2022年为通用汽车提供电池。不过如果2021年LG电池的生产计划比预期提前的话，可能会加快为通用提供电池的时间。

目前LG和通用汽车成立了一家合资公司，准备用于在2022年之前生产Ultium电池，Ultium电池是2022年3月通用公布的一款电池组，它具备快速充电能力，续航里程400英里（644公里）。