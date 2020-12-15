苹果发布watchOS 7.2为Apple Watch带来有氧适能通知功能

站长之家（ChinaZ.com）12月15日消息:今天凌晨，苹果正式推送了 iOS14.3 系统更新，本次更新包括了对 Apple Fitness+ 和 AirPods Max 的支持，新增了在 iPhone12Pro 和 iPhone12Pro Max 上拍摄 Apple ProRAW 照片的功能，并在 App Store 中加入了「隐私标签」信息，以及针对 iPhone 的其他功能和错误修复。

图片来自 Apple

此外，苹果今天还推送了 watchOS7.2系统更新。据苹果官方介绍，有了 iOS14.3 和 watchOS7.2，Apple Watch 用户可以在 iPhone 上的健康 app 中查看他们的有氧适能水平，并在该水平降至低水平后在 Apple Watch 上接收通知。

有氧适能又称心肺适应能力，根据 VO2max 测得，是身体在锻炼时可以用到的最大氧气量，并可通过运动锻炼而提高。Apple Watch 已经可以在户外步行、跑步或徒步等剧烈运动时估算平均水平和高水平的 VO2max，许多跑步者和其他运动员都用这个指标来衡量他们的表现是否有进步。

现在，藉由 watchOS7的协助，Apple Watch 能使用多个感测器，包括光学心率感测器、GPS 和加速度计，估算出较低的心适能水平。这一点意义重大，因为要直接测量最大摄氧量，通常需要使用大多数人不容易取得的专业设备，并进行严格的临床检测才能获得。

图片来自 Apple

watchOS7还能让 Apple Watch 在使用者全天行走时进行心适能测量，不论使用者是否追踪锻炼成果。通过这项创新功能，Apple Watch 能为低心适能使用者更好地测量其最大摄氧量，因为这些使用者可能不会进行高强度的锻炼。

更新了 iOS14.3和 watchOS7.2的 Apple Watch 用户，现在可以访问 iPhone 上的健康 app 设置有氧适能水平功能，并打开有氧适能通知。