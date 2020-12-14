EA斥资12亿美元收购赛车游戏开发商Codemasters

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:美国艺电公司（EA）周一达成了一项协议，以12亿美元的价格收购英国视频游戏开发商Codemasters。

这笔交易金额超过了竞争对手Take-Two Interactive和Codemasters之前达成的交易。就在上个月，Take-Two同意以7.26亿英镑（9.71亿美元）的价格收购Codemasters。

Codemasters在一份新闻稿中表示:“Codemasters董事会已经从各个方面考虑了EA的报价，并认为EA的报价对Codemasters股东而言，比Take-Two的报价更优。”

EA表示，Codemasters的股东将从每股普通股中获得6.04英镑现金。该交易预计将于2021年第一季度完成。

对Codemasters的收购是EA历史上规模最大的一笔交易。受疫情影响对游戏的需求不断增加，视频游戏行业的整合日益加剧。

今年9月，微软宣布将斥资75亿美元收购拥有贝塞斯达软件公司（Bethesda Softworks）的ZeniMax Media，这是微软历史上最大的游戏收购案。

资料显示，欧美的游戏厂商Codemasters成立于1986年，主要游戏有霸王系列（overlord）、尘埃系列、极速房车赛系列、闪点行动:精英部队系列、红海系列、自由的陨落系列等等。合并之后，双方将共同拥有极速房车赛系列等游戏的所有权。

注：图片来自Codemasters官网截图

与艺电的合并将使这些大型游戏与流行的赛车游戏系列《极速需要》（Need for Speed）拥有同样的所有权。

据悉，EA对Codemasters提出了比Take-Two更高的报价。Take-Two是世界上一些最受欢迎的系列游戏的开发商，包括侠盗猎车手和红色死亡。

业内人士分析，从某些方面来看，EA的举动让人感觉是在防御，因为它们已经受到了Take Two的冲击。

Take-Two周一在一份简短声明回应表，正在考虑其与Codemasters的关系，并将在适当的时候进一步宣布。