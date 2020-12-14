荣耀V40已上架第三方商城 荣耀2021年规划出货量超过1亿台

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:近日，有网友发现荣耀V40系列已经悄悄在京东商城上架，此前赵明曾表示，全新的荣耀V40系列计划于2021年1月发布，不出意外近期官方就会进行预热。

日前，荣耀V40系列新机已经正式入网，搭载联发科5G旗舰处理器。据悉，荣耀终端2021年规划出货量超过1亿台。

据此前曝光的信息显示，荣耀V40系列计划推出三款机型，分别为荣耀V40标准版、荣耀V40Pro和荣耀V40Pro+。

该系列新机采用6.72英寸双挖孔曲面屏设计，其中超大杯的V40Pro+还将有望支持120Hz高刷屏。配置上，顶配版将搭载麒麟9000处理器，其他版本则搭载联发科天玑1000+处理器。

其中，天玑1000+ CPU采用了“4+4”八核心架构，包括4颗主频为2.6GHz的Cortex-A77大核，4颗频率为2.0GHz的A55小核，GPU为Mail—G57（5核心），安兔兔跑分超过了53万。

摄像上，荣耀V40将采用后置四摄相机模组，其中主摄为6400万像素，并搭配1200万像素超广角，10倍光学变焦的长焦镜头及微距镜头。

充电上，荣耀V40标配充电器还是华为同款HW-110600C0X，支持最高66W快充。