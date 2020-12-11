《赛博朋克2077》到底多疯狂？预购超800万，百万玩家同时在线

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:今年游戏界没有比《赛博朋克2077》更为火爆的游戏了，CD PROJEKT伊朗官方推特宣布《赛博朋克2077》预购总量达到了800万。

虽然被认为未打磨完善，仍然存在大量 bug，但预购800万的总量已经打破了《侠盗猎车手 V》在2013年创下的 700万预购记录。

它在 Steam 平台的同时在线玩家数突破了百万，目前位居第一，超过了 CSGO、Dota2和《绝地求生》等流行的多人游戏，创造了 Steam 平台单人游戏同时在线人数的历史记录，打破了《辐射4》曾保持的记录。

据外媒Finance In Bold报道，《赛博朋克2077》关键词搜索量在30天内增长了426%，开发商CDPR所在地波兰拿下了人气指数第一，而国内发售当日就登上微博热搜。

据了解，《赛博朋克2077》是一款开放世界游戏，故事发生在夜之城，权力更迭和身体改造是这里不变的主题。扮演一名野心勃勃的雇佣兵:V，追寻一种独一无二的植入体——获得永生的关键。自定义角色义体、技能和玩法，探索包罗万象的城市。您做出的选择也将会对剧情和周遭世界产生影响。

目前看来并没有如销量一般辉煌，虽然在Metacritic上有着91的媒体均分，但大部分玩家对于游戏首日表现并不买账——这大部分集中在性能表现问题上:闪退崩溃、Bug多、画面糊、优化差……许多玩家都表示根本就无法好好体验游戏。