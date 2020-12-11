苹果芯片负责人：公司开始研发首款蜂窝调制解调器

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日消息:据彭博报道，苹果公司芯片部门主管Johny Srouji表示，公司开始研发首款蜂窝调制解调器，以取代高通的同类产品。蜂窝调制解调器（基带）是智能手机最重要的部分之一，它可以通过蜂窝网络进行电话呼叫和连接到Internet。

知情人士透露，苹果公司芯片负责人 Johny Srouji 在会见苹果雇员时表示，苹果已于2020年启动研发首款自有蜂窝调制解调器的工作，产品将应用到苹果未来产品上，以取代高通的移动芯片。高通美股盘后下跌。Johny Srouji表示:「今年，我们开始了首款内部蜂窝调制解调器的开发，这将实现另一项关键的战略过渡。」 「像这样的长期战略投资是实现我们的产品并确保我们拥有丰富的创新技术来满足我们未来的关键部分。」

去年12月，英特尔宣布完成大部分向苹果出售智能手机调制解调器业务的交易。该交易包括知识产权、设备，同时约2200名英特尔员工将加入苹果。这笔交易使苹果公司从英特尔那里获得了大量的无线专利。苹果彼时拥有超过17000项无线技术专利，包括蜂窝标准协议、调制解调器架构和调制解调器研发等。

之前产业链消息称，苹果除了自研基带外，还会自研相关的射频芯片和天线等。