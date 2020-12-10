国家卫健委：推进一码通融合服务 实现健康码一码通行

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国家卫健委：推进一码通融合服务 实现健康码一码通行

2020-12-10 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:今日，国家卫健委发布了《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》称，应推进“一体化”共享服务，提升便捷化智能化人性化服务水平。同时，应推进“一码通”融合服务，破除多码并存互不通用信息壁垒。

其中，针对老年人、儿童、残障人士等群体存在的“数字鸿沟”障碍，通知要求，各地要切合实际坚持两条腿走路，合理保留传统服务方式，既要实现线上服务便捷化，又要注重线下服务人性化。在推行非急诊预约诊疗的基础上，医疗机构要简化网上服务流程，完善电话、网络、现场等多种预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭医生等代为预约挂号的渠道，同时提供一定比例的现场号源，保留挂号、缴费、打印检查检验结果等人工服务窗口，配备导医、志愿者、社会工作者等人员提供就医指导服务，切实解决老年人等群体运用智能技术的实际困难。

二维码，扫码

各地要加快推进居民电子健康码规范应用，重点解决医疗健康服务“一院一卡、互不通用”问题。推动居民电子健康码替代医疗卫生机构就诊卡，拓展在诊疗服务、公共卫生服务、慢病管理、在线信息查询、健康教育、血液管理等领域的使用，逐步实现卫生健康行业内一码通用。对老年人、儿童等群体，要合理保留线下人工服务，切实解决智能技术障碍。各地要加强相关医疗机构业务信息系统改造对接，加强部门间协同配合，推动居民电子健康码与金融支付码、市民卡等“多码融合”应用，在不同部门“卡”、“码”可切换的基础上，加强信息互通、业务通办，方便群众使用。

此外，通知还要求，各地要落实健康码信息互认机制和规则，明确跨地区流动人员健康码信息在各地区可信可用，切实方便人员出行和跨省流动，实现防疫健康码统一政策、统一标准、全国互认、一码通行。在低风险地区，除特殊场所和特殊人员外，一般不应查验健康码。对于老年人等不使用、不会操作智能手机的群体，可采取识读身份证、出示纸质证明、亲友代办或一人绑定多人防疫健康码等替代措施。

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