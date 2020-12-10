微软云游戏Xbox Game Pass将于明年春季登陆苹果 iOS

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日消息:据 polygon 报道，微软于当地时间星期三表示，其云游戏订阅服务 Xbox Game Pass Ultimate 将于2021年春季开始向 iOS 用户开放。微软的游戏流媒体服务是Xbox Game Pass Ultimate订阅的一部分，每月收费14.99美元，可提供100多款游戏。

与此前的消息一致， Xbox 云游戏订阅服务将不会通过应用程序进入 iOS 系统，而是通过网络浏览器。届时，用户可以通过浏览器在 iOS 设备上玩到 XBOX 提供的云游戏，该服务仅限于 Xbox Game Pass Ultimate 订阅会员。除了 iOS 设备外，云游戏服务还将会登陆 PC 平台。

微软今年早些时候表示，使用浏览器而不用应用程序可以避免苹果的App Store的‌‌规则，同时仍然提供相同的服务。

微软表示将在2021年春季将采取下一步行动，让云游戏成为 Xbox Game Pass Ultimate 的一部分，玩家可以通过 Xbox 应用和浏览器在 Windows PC 上使用，也可通过移动网络浏览器在 iOS 设备上使用，微软希望为所有玩家提供无缝体验。