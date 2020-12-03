GitHub年度报告：开发者数量破5600万 JavaScript持续霸榜

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GitHub年度报告：开发者数量破5600万 JavaScript持续霸榜

2020-12-03 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:今天，全球最大的开发者社区GitHub发布了年度 Octoverse 报告，报告揭示了平台的发展趋势，包括疫情以来，GitHub开源项目活动激增，开源项目的创建量同比增长了40%。

据悉，GitHub目前在全球有5600万开发者，比2019年的4400万和2018年的3100万显著增加。报告预计，2025年 GitHub 开发者数量将达到1亿。

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根据报告，JavaScript仍然是GitHub上最流行的编程语言，Python现在是第二大流行语言，紧随其后的是Java和快速增长的TypeScript社区。由GitHub所有者微软维护的TypeScript已从2018年和2019年的第七名攀升至今年的第四名。而五年前排名最热门的语言PHP和Ruby受欢迎程度持续下滑。

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尼日利亚对开源项目的贡献仍然位居榜首，其次是香港、沙特阿拉伯和孟加拉国。美国对项目的贡献和活跃用户数量仍然高于世界任何其他地区，但今年贡献比例下降到了22.7%。根据2019年10月10日的 Octoverse 报告发现，80%的存储库贡献来自美国以外。

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分析表明，开源项目贡献在节假日和周末达到顶峰，而企业开发人员最有可能在工作日发布代码和项目更改。

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