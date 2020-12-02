骁龙888和骁龙875有什么区别 骁龙888处理器性能怎么样

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骁龙888和骁龙875有什么区别 骁龙888处理器性能怎么样

2020-12-02 13:50 · 稿源：站长之家

高通公司在12月1日正式发布了骁龙888处理器，这款处理器是骁龙865的升级版，也就是原本大家认为的骁龙875处理器，这款处理器将会是2021年大多数安卓旗舰手机使用的处理器型号。

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1、骁龙888就是骁龙875处理器，高通这次的命名方式没有按照之前的逻辑取名，而是用了一个比较特殊的数字代号

2、骁龙888处理器由三星5nm制程工艺代工，这款处理器集成了一个2.84GHz 的全新 ARM Cortex-X1超大核，三个2.4GHz A78中核、四个1.8GHz A55小核;Adreno660GPU 性能提升35%;集成骁龙 X60 5G 基带;ISP 速度提高35% ，每秒可处理27亿像素，提供更强的影像算力;支持 Wi-Fi6E，蓝牙5.2传输协议，同时支持144fps 游戏。

3、骁龙888首发机型:小米11，首批使用骁龙888处理器的厂商:华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、Realme真我、一加、OPPO、夏普、vivo、中兴

4、高通公司总裁安蒙（Cristiano Amon）在2020高通骁龙技术峰会上称，高通目前已经开始与荣耀开展对话。

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