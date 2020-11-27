红米Note9和RealmeQ2哪个好 两款手机参数配置对比

红米Note9手机已经发布，这款手机定位的是入门级的5G手机，价格也仅需1299元起，在同一价位段有RealmeQ2作为主要的竞争对手，那么红米Note9和RealmeQ2哪一款比较好呢，我们来一起看下具体的区别吧。

1、处理器：红米note9和realmeQ2一样，都是天玑800U处理器，7nm 工艺制程，CPU：八核处理器，2*A762.4GHz +6*A552.0GHz，GPU：Mali-G57 MC3。

2、屏幕：红米note9屏幕为6.53″ 小孔全面屏，分辨率2340 x1080 FHD+，屏幕亮度1nit ~450nit（typ），支持阳光屏 | 夜光屏 | 经典护眼模式 | 无级色温调节，德国莱茵 TÜV 低蓝光认证，康宁®️第5 代大猩猩®️玻璃。realmeQ2屏幕为6. 5 英寸，120hz铺刷新率，分辨率：2400x1080 FHD+

3、电池与充电：红米note9，5000mAh（typ），18W 快充。realmeQ2为5000mAh，30W快充

4、后置摄像头：红米note9是三摄，4800 万像素主摄，1/2" 感光元件 |1.6μm 融合像素，4in1 像素融合技术 | f/1.79 大光圈，118° 超广角镜头，800 万像素 | f/2.2 大光圈，微距镜头，200 万像素 |1.75μm 大像素。realmeQ2是三摄，主摄 4800 万像素， 800 万超广角摄像头， 200 万微距摄像头

5、网络：都支持5G，双卡双待

6、价格：6GB+128GB版本，红米note9是1299元，realmeQ2是1199元，便宜了100元

7、总体来看，两款手机的参数非常的相似，但是realmeQ2的屏幕支持120Hz高刷新率，红米note9是没有的，这一点是比较大的区别，此外realmeQ2的价格更便宜一点，这样来看，realmeQ2性价比是更高的



