骁龙750g和天玑800u哪个性能好 骁龙750g性能参数介绍

高通骁龙750G处理器是一款中端入门级的5G处理器，主要使用在一些入门级的5G手机上，这和天玑800U的定位差不多，那么这两款处理器哪一个性能更强呢，我们来看下具体的参数对比介绍。

1、骁龙750G参数性能:8nm制造工艺，Cortex A77核心，频率最高可达2.2GHz。Kryo570CPU，性能比730G 的 Kryo470提高了20%。Adreno619GPU，相比730G 的 Adreno618GPU图形渲染性能提高了10%

2、天玑800U参数性能:7nm工艺制程，CPU:2*A76@2.4GHz6*A55@2.0GHz，L2/L3分别为256KB/1MGPU:G57MC3@950MHz。ISP:天玑全家都用这套imagiq5.0。D800U规格和D720一致，最大支持48MP@30fps（算力同S855，同价位依旧能降维打击）。相对D1000系列砍了4K@60fps编解码和AV1解码。性能:无论CPU还是GPU，都大概是骁龙765-骁龙765G之间的水平。

3、骁龙750G 安兔兔分数为32.5万，持平骁龙765G;GeekBench5 单核670，多核2030

4、天玑800U 安兔兔分数超34万，GeekBench5 的单核跑分为600分，多核跑分为1800分

5、性能上来看，骁龙750G要更强一点，但并没有强非常多，大约差距在10%左右，毕竟这两款都是中端处理器，不会差距太大