小米总裁回应华为出售荣耀：对小米的策略没有任何影响

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:在今日的财报电话会议上，针对“华为出售荣耀对小米战略是否有影响”的提问，小米总裁王翔回应称，我们也是从媒体上看到关于华为出售荣耀这条新闻，不管怎么样，对小米的策略是没有任何影响的，在过去三到五年小米一直坚持自己的打法，在全球市场用小米的打法推广自己的产品和技术，小米并不需要调整自己的策略，小米是一个非常专注用户体验的企业，来提供不同层次的需求给米粉和消费者。小米和米粉交朋友，做感动人心价格厚道产品的策略是不会改变的。
此前，小米发布了2020年第三季度财报。财报显示，2020年第三季度，小米营收达722亿元，同比增长34.5%。经调整净利润41亿元，同比增长18.9%。
其中，第三季度，小米智能手机收入达476亿元，同比增长47.5%，出货量4660万台，同比增长45.3%。AIoT与生活消费产品部分收入181亿元，同比增长16.1%。互联网服务收入达58亿元，同比增长8.7%。广告业务收入33亿元，同比增长13.7%。游戏业务收入8亿元，同比下降1.9%。境外市场收入398亿元，同比增长52.1%。
2020年9月，MIUI全球月活跃用户达到3.68亿人，中国大陆地区MIUI月活跃用户数为1.1亿。小米AIoT平台连接设备数达到2.89亿台，同比增长35.8%。小爱同学月活用户数达到7840万，同比增长35.5%;米家App的月活跃用戶数达到4310万，同比增长34.2%。智能电视以及小米盒子的月活跃用户数达到3580万，同比增长49.9%。