小米总裁回应华为出售荣耀：对小米的策略没有任何影响

在昨日的2020年亚布力论坛上，谈及外界对小米的误解，雷军进行了一一回应。其中，针对“小米产品都是中低端”的误解，雷军表示，十年前我还是一个外行，我一个做软件互联网的人来做制造业，是因为我想用我所掌握的互联网经验来帮助制造业转型升级，帮助把国货做好。现在回想起来当时还是有点无知无畏，干了十年制造业我依然低估了它的难度。自己做国货就是想解决国货被人看不起，国货做不好，质量差、设计差等问题，干了十年，大家