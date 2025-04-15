雷军回应小米手机：感谢大家支持

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:今日公布的供应链市场调研数据显示，2025年3月（第10至13周）中国手机市场激活量排名中，小米手机以324.37万台激活量位居榜首，市场份额达17.98%，同比增长16.99%。华为、vivo、OPPO、苹果分列第二至第五名。

小米新机激活量增长显著，其中小米15系列贡献突出。该系列自去年10月发布以来，累计激活销量已达335万部，成为推动小米市场份额提升的核心动力。小米15与小米15Pro两款机型达成百万销量的速度较上一代小米14系列更快，被市场视为小米的爆款旗舰产品。

小米创始人雷军通过个人微博转发相关消息，并配文感谢用户支持。小米集团合伙人、总裁卢伟冰，集团副总裁、首席营销官（CMO）徐斐，以及公关部总经理王化等高管亦集体转发庆贺。卢伟冰等人在转发中强调团队努力与用户信任的双重作用，王化更以“祝贺我米”表达喜悦。

此次小米登顶中国市场激活量榜首，得益于其旗舰机型的市场表现与技术创新。小米15系列凭借性能升级与用户体验优化，在竞争激烈的高端市场快速突围，进一步巩固了小米在国产手机品牌中的领先地位。行业分析指出，小米通过持续的技术投入与精准的市场策略，正逐步扩大其在中国手机市场的份额优势。

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