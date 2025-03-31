10年赚5.6亿！美的回应清仓小米股票系正常操作

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:今日，一则关于美的集团清仓小米集团股票的消息引发了广泛讨论，众多市场观察者纷纷猜测此举背后的动因。针对外界的种种猜测，美的集团证券部工作人员给出了正式回应。

据该工作人员介绍，美的集团清仓小米集团股票是公司正常的投资操作，并无特别原因。当被进一步问及此举是否与公司的业务战略调整有关时，他明确表示，公司的业务战略仍然是ToC与ToB并重发展，清仓小米股票与此无关。

从2020年开始，美的集团就开始逐步抛售所持的小米集团股票。具体来看，2020年美的集团套现了8.77亿元;2021年和2022年，美的集团则选择持仓不动;到了2023年，美的集团再次套现5918万元。而到了今年，美的集团更是大举套现9.02亿元，至此，其所持有的小米集团股票期末账面价值已变为0，实现了彻底清仓。

据统计，美的集团通过抛售小米集团股票共套现超过18.38亿元，获利约5.6亿元。这一操作不仅显示了美的集团在资本市场上的灵活运作能力，也再次证明了其稳健的投资策略。

美的集团表示，公司将一如既往地坚持稳健的投资理念，根据市场情况和公司战略需要，灵活调整投资组合，以实现股东利益的最大化。

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