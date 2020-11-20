Redmi Note9系列将于11月26日发布 圆形四摄+侧边指纹

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:今天，红米手机官方正式宣布Redmi Note9系列将于11月26日发布，共有3款新品将和大家见面。

从官宣文案可以看出，红米Note9系列的打造共计耗时400天，号称将延续Note系列的“小金刚品质”和“极致性价比”，在影像、性能、续航都有不错的表现。

从官宣海报以及此前工信部公布的证件照来看，红米Note9系列采用的是圆形四摄+侧边指纹设计。

据此前爆料的信息显示，红米Note9采用6.53英寸LCD挖孔全面屏，搭载天玑800U处理器。而Note9Pro则采用6.67英寸居中打孔LCD屏幕，搭载骁龙750处理器，是首款采用居中打孔屏的国产手机。

拍照方面，红米Note9前置1300万像素单摄，后置4800万像素三摄。而Note9Pro则为前置1600万像素单摄，后置1.08亿像素HM2四摄。

据悉，三星HM2拥有1/1.52英寸大底，单位像素面积为0.7μm，支持9像素合一，等效2.1μm，可有效提升夜景表现。

续航方面，红米Note9内置5000mAh电池，支持22.5W快充。而Note9Pro内置4820mAh电池，支持33W快充，预计起步价格在1299元左右。

此外，卢伟冰日前还疯狂暗示Redmi Note9系列也将会有超大杯，10周年至尊纪念版。