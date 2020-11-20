苹果将和解iPhone降速门指控，支付1.13亿美元

苹果公司此前承认了通过系统更新让部分型号的iPhone手机速度变慢，苹果给出的理由是让iPhone手机性能降速可以提升续航能力，但苹果这一做法被美国不少用户起诉，最近这起降速门诉讼有了初步结果，苹果公司已与美国三十多个州达成1.13亿美元（约合7.4亿元）的和解协议。

根据协议，一共有美国33个州以及哥伦比亚特区与苹果公司达成和解，苹果公司将为这些州的部分型号用户提供和解费。此项和解的适用范围包括基于iOS10.2.1或更高版本操作系统运行的iPhone6、iPhone 6Plus、iPhone 6s、iPhone 6sPlus、iPhone7、iPhone 7Plus或iPhone SE的美国用户，还涵盖了2017年12月21日之前基于iOS11.2或更高版本操作系统运行的iPhone7和iPhone 7Plus的美国用户。

据悉，苹果降速门被认为是苹果有意让旧机型的性能降低，同时可以让iPhone用户更快的更换新的iPhone手机，以此来提高销量。但在和解协议中，苹果公司否认存在不当行为，并称该协议并不代表承认存在违法或违规行为。

相对于苹果年收入超过3000亿美元，市值2万亿美元来说，1.13亿美元的和解费几乎没有任何负担。但在近日苹果的新旗舰iPhone12有用户反馈屏幕发绿问题，目前苹果还未给出解决方案。