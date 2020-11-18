特斯拉正疯狂招聘，2个月内在北美增加1000名销售和配送人员

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:在过去两个月的疯狂招聘中，特斯拉正准备在北美增加约1000名销售和配送人员，以提高交付量。不过，这家汽车制造商还改变了招聘战略，专注于雇佣兼职员工。

一年多前，特斯拉CEO埃隆·马斯克还曾套路关闭几乎所有特斯拉门店，转向只在网上销售的模式。而几个月后，他改变了战略，此后特斯一直在慢慢的扩大其零售业务。

今年早些时候，该汽车制造商实际上增加了在几个市场的销售和交付。原因是，随着产量的增加，需要更多的能力来支持更大数量的车辆的分销。

现在，知情人士透露，特斯拉正在疯狂招聘，仅在两个月内就在北美招聘了大约1000名销售和配送人员。这些新员工的到来正好赶上特斯拉准备在第四季度实现创纪录的汽车交付量，以实现2020年交付50万辆汽车的目标。

此外，知情人士还称，特斯拉采用了一种新的战略，专注于雇佣兼职销售和配送人员。这是一项节约成本的举措，因为兼职员工享受的福利较少，而且特斯拉也无需向他们提供笔记本电脑和手机。

当然，特斯拉还为这些兼职员工提供了成为全职销售和配送员的途径，让兼职期间表现最好的员工成为全职员工。

事实上，特斯拉去年增加了近100家新门店和服务中心，并雇佣了数千名销售和配送人员。仅过去两个月就在北美增加了1000名，新步伐显得有些疯狂。