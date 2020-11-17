腾讯公司因广告违法被罚款20万

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腾讯公司因广告违法被罚款20万

2020-11-17 16:34 · 稿源：站长之家

企查查风险信息显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司于2020年11月5日新增行政处罚，处罚案由为广告违法行为，处罚金额为20万元。企查查APP显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月11日，腾讯董事会主席兼 CEO 马化腾为法定代表人，为公司最大股东，持股54.29%。

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