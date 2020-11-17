腾讯公司因广告违法被罚款20万

企查查风险信息显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司于2020年11月5日新增行政处罚，处罚案由为广告违法行为，处罚金额为20万元。企查查APP显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月11日，腾讯董事会主席兼 CEO 马化腾为法定代表人，为公司最大股东，持股54.29%。
企查查风险信息显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司于2020年11月5日新增行政处罚，处罚案由为广告违法行为，处罚金额为20万元。企查查APP显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月11日，腾讯董事会主席兼 CEO 马化腾为法定代表人，为公司最大股东，持股54.29%。
今日，各大电商平台的双十一大战正在如火如荼的进行中，然而又有谁能想到在这样一个电商大庆之日，也是腾讯的生日。今日，腾讯官方正式宣布，今天是鹅厂22岁生日。
昨日，腾讯云正式推出产品“正版图库直通车”。据悉，腾讯与腾讯用户研究与体验设计部（CDC）、大量第三方图片机构合作，到11月底将有1.2亿张图片入库可以使用。
11 月 10 日，腾讯WeMap发布会在京举行，以“探新境、知未解、创未来”为主题，重磅发布腾讯地图产业版(WeMap)，打造腾讯面向智慧产业的时空数字底座。腾讯副总裁钟翔平表示，产业互联网与未来城市的融合，正在持续加速，对时空数据的应用，提出了新需求，地理信息产业也迎来了新机遇、新挑战，“产业互联网地图时代”正在开启。未来城市和产业数字化将由数据驱动，需要建立一个数字底座，来连接物理世界和数字空间，其中地图就成?
近期，全国“扫黄打非”办公室部署广东省“扫黄打非”部门，对媒体报道反映的“全民K歌”APP传播色情低俗歌曲、青少年模式形同虚设等突出问题进行查处。10月28日，广东省“扫黄打非”办公室联合省网信办约谈腾讯公司，责令全面整改。
每日一淘是由腾讯投资的独角兽企业每日优鲜孵化，每日一淘 MAU 已达千万级，付费用户逾百万，主要集中在3-6线城市，且主要以女性消费者为主，且仍处于市场的快速扩张期。
在昨日的腾讯第三季度财报电话会议上，腾讯表示，腾讯拥有精致的内容，目前每月20元的视频订阅价格偏低，将来有机会将会调整。就在今年8月的爱奇艺第二季度财报电话会议上，爱奇艺也曾表示会员定价太低。
伴随着地理信息产业的不断发展，与LBS、大数据、云、AI等互联网技术加速融合，数字地图正在从移动互联网时代(地图3.0)向产业互联网时代(地图4.0)进化。近日，腾讯在北京举办腾讯地图产业版WeMap发布会，地理信息行业产、学、研界代表汇聚一堂，共同探讨地图4. 0 时代数字地图的发展方向。腾讯地图首席科学家郭殿升分享了腾讯在数字地图领域的探索和应用，他表示，进入产业互联网地图时代，实时、融合、智能、泛在是数字地图的核心?
在昨日的第三季度财报电话会议上，针对国家市场监管总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，腾讯高管称，会花一些时间与监管交流以理解他们希望达成什么，腾讯正与监管合作以确保符合文件要求。
如果花了十五年时间从无到有建立一个基础技术产品，然后又花两年的时间全部进行重构，那么这算不算是一个技术人的完美职业经历?
字节跳动做游戏已经不是什么新鲜的事情。作为流量变现的重要方式之一，只要手握用户，游戏早晚会是一条通往财富的公开秘径。
昨日，腾讯发布了2020第三季度财报，财报显示，2020Q3腾讯营收1254.5亿元，同比增长29%。净利润385.4亿元，同比增89%。其中，第三季度，腾讯增值服务业务收入同比增长38%至人民币698亿元。网络游戏收入增长45%至人民币414亿元。智能手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币391.73亿元及人民币116.31亿元。社交网络收入增长29%至人民币283.8亿元。
今年的双十一也是热闹非凡，各大平台纷纷摩拳擦掌，祭出优惠，抢占用户。一向隔岸观火的腾讯，也加入了这场混战。
11月4日消息，据证监会网站消息，11月5日，拟登陆深交所中小板的博纳影业将接受发审委审核。这意味着苦候1140天后，老牌影视公司博纳影业终于要迎来IPO的最后大考。博纳影业主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务，早在2016年4月，博纳影业私有化并从美股退市后，即开启回A之路。2019年7月，受瑞华事件影响，博纳影业IPO审核被迫“中止审查”。这是博纳影业第二次冲击A股，有业内人士认为，当下并不是冲击IPO的?
随着自媒体、短视频等UGC内容的兴起，使用图片较大的群体，已经不再是之前的机构用户，而是新媒体行业的中小客户。不难发现，绝大多数中小企业以及自媒体在用图上存在着这样的困境:
世茂服务今天正式在香港联合交易所主板挂牌上市。本次IPO共发行5.88亿股，每股定价16.6港元，世茂服务开盘价为15.8港元，按照开盘价计算，市值超360亿港元。
近日，语音研究领域顶级会议Interspeech2020召开，在本次大会的口音英语语音识别挑战赛上，腾讯云小微&腾讯云智能钛联合团队在口音英语语音识别赛道中以大幅领先的成绩获得冠军。Interspeech是由国际语音通信协会ISCA组织的语音研究领域的顶级会议之一。本次大会上提出，在全球范围内，标准英文ASR系统已经具备较高的识别正确率，但口音英语识别仍然是具有挑战性的课题，也是技术应用中亟待克服的最大挑战。为此，大会特别设置了口
相信不少的朋友都都听说过英雄联盟手游是可以在腾讯的官方加速器上下载的，很多玩家还不清楚怎么下载，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
据企查查APP显示，11月9日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“羊你太美”商标，国际分类为9类 科学仪器，目前商标状态为注册申请中。据悉，该公司曾于1月20日申请注册羊你太美41类 教育娱乐类商标，目前商标状态为已注册。
腾讯微视又在传统财经资讯的展示上玩出了新花样。11月13日，腾讯公司正式发布了Q3财报，财报数据一如既往的亮眼:2020年Q3，公司整体营收1254.47亿元，同比增长29%，净利润（Non-IFRS）323.03亿元，同比增长32%。
11月11日，腾讯音乐娱乐集团（以下简称“腾讯音乐”）发布Q3财报，从数据来看，其整体业绩表现持续稳健，总营收、净利润、调整后净利润、在线音乐收入、社交娱乐收入、在线音乐订阅收入等多项核心数据均创单季新高，多项业务数据也取得重要突破。
近日有媒体报道称，顺丰控股考虑在香港二次上市。对此，顺丰控股发布公告予以澄清。顺丰控股表示，公司未制订在香港联合交易所有限公司发行股票并..
10月14日，金立关联公司深圳市金立通信设备有限公司新增一条司法拍卖信息，该公司名下的国内专利3279件，涉外专利77件，被以171.97万元的价格拍卖..
随着休闲娱乐方式的增加，我们度过周末的方式也是多种多样了，玩游戏、看剧还有听歌都是我们空闲时间常见的娱乐方式。同时在娱乐生活充足的同时，..
近年来，蓝牙耳机迎来了全面的爆发，更多品牌、更多价位的产品纷纷占据各大蓝牙耳机市场，不同种类的用户群也在逐渐被覆盖。价格战场从最开始的千..
科技改变生活，这几年蓝牙耳机凭借佩戴自由、携带方便等优势，逐渐取代了有线耳机成为我们的常用耳机类型。对于当今的年轻人来说，佩戴蓝牙耳机既..
随着大家对身体健康的越发重视，现在不少人都有运动的习惯了，街边跑步、健身房撸铁也逐渐纳入我们的生活规划之中了，既能锻炼身体，也能释放压力..
近几年真无线蓝牙耳机的市场是持续火爆，真无线耳机品牌产品也如雨后春笋般不断涌现。随着耳机性能价格的差异化，大家在选购真无线耳机时不仅是注..
今日，针对“股价异动”一事，神州数码发布公告称，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。..
今年以来，随着新冠肺炎疫情在世界蔓延，人们的健康意识以及对中医药的认知也在不断提升，传统滋补品行业迎来了新的发展机遇。11月16日，京东健康..
据Bitstamp显示，比特币站上17000美元枚，创2018年1月以来新高。..
今日，针对“因发布虚假广告被罚20万”一事，腾讯方面回应称，该处罚针对的是看点快报产品团队在今年3月份的一个现金福利运营活动:用户在下载“看..
“二次元营销”已经成了品牌出击年轻市场时绕不开的话题——尤其是经历了套路脱敏、刷屏失效、社交疲惫这样的传播困境之后，越来越多的品牌已经把..
作为一名蓝牙耳机行业的从业人员，身边的朋友经常会问到蓝牙耳机哪个品牌最好，蓝牙耳机近两年开始被大家所接受，发展到现在蓝牙耳机品牌确实太多..
美国当地时间11月16日，全球民宿短租公寓预订平台Airbnb正式向纳斯达克提交了招股书。疫情之下，这家备受全球瞩目的超级独角兽露出真实面目——招..
苹果公司发布了最新款iPhone 12手机，设计外观还是沿用之前的直面边框简约设计造型，搭载A14 Bionic芯片。但是这次新产品发布，苹果公司为了降低i..
日前网络红人马保国语录“耗子尾汁”被申请注册商标，企查查APP显示，耗子尾汁于11月11日被申请注册商标，国际分类为35类广告销售，申请人为陈秀茂..
全球民宿短租公寓预订平台Airbnb正式向纳斯达克提交了招股书。疫情之下，这家备受全球瞩目的超级独角兽露出真实面目——招股书显示，Airbnb第三季..
时隔 3 年，林狗终于有新作品要播出了，电视剧《最初的相遇，最后的别离》(简称《相遇别离》)终于发布了官方定档消息，并发布了最终的定档预告!从..
新媒体快速发展，现代化的党建课堂内容形式不再局限于板书、读报、录播等形式，视频、图文、动画等多种内容形式开始走入党建课堂，同时基于数字化..
光遇11月19日马上就要更新最新的复刻先祖了，这次的复刻先祖会有新的物品带来，很多玩家还不清楚这次的复刻先祖的位置，下面就来为大家详细的介绍..