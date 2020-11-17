阿里创投拟62亿元入股芒果TV 成第二大股东

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阿里创投拟62亿元入股芒果TV 成第二大股东

2020-11-17 11:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:11月16日晚间，芒果超媒发布的公告显示，公司控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司93，647，857股的无限售流通股，转让价格不低于66.23元每股。

依照转让价格计算，本次交易价格将不低于62亿元。转让完成后，阿里创投将获得芒果超媒5.26%股权，成为芒果超媒第二大股东。

天眼查资料显示，芒果超媒即为芒果TV运营母公司。芒果传媒有限公司是芒果超媒第一大股东，持股比例为64.20%，而中移资本控股有限责任公司是目前芒果超媒第二大股东，持股比例3.99%。

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事实上，阿里早就”看上“了芒果超媒。2015年，芒果TV进行二轮融资时，马云就曾亲自到访长沙，此后，双方在业务上也有过合作。

今年，芒果TV凭借《乘风破浪的姐姐》杀出一条血路，让原本已经稳定的长视频“三国杀”格局再次迎来动荡。此番阿里的入局，无疑将让格局变得更加复杂。

芒果TV

数据显示，截至2020年8月芒果TV 月活用户已超2亿，日活用户也达5355万人，超过优酷的4481万人，跃居第三。

未来，长视频行业竞争将更加激烈，可以肯定的是，这笔投资将会再次影响权力交替中的长视频格局。爱奇艺、腾讯视频等也在寻求模式变革，以更好完成变现。

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