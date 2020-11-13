中国联通：2015年以来移动网络流量平均资费降幅超95%

《启发俱乐部》第二季于今日上线，9月22日，罗振宇就曾出席中国联通品牌焕新发布会，这不禁让外界好奇，中国联通要和罗振宇一起搞什么大动作？对智慧相同的理解，让中国联通与罗振宇一拍即合 今年，罗辑思维第8季全新改版为《启发俱乐部》，罗振宇对节目形式进行了创新，从线上走入线下，与终身学习者一起在线下面对面学习，罗振宇本人在线下与大家分享过去一周读书、听课、见人受到的启发。《启发俱乐部》是一个创新的思维模式，