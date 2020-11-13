中国联通：2015年以来移动网络流量平均资费降幅超95%

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中国联通：2015年以来移动网络流量平均资费降幅超95%

2020-11-13 13:57 · 稿源：站长之家

近日，中国联通对外表示， 2015 年以来，中国联通先后推出了一系列优惠举措，包括取消手机国内长途漫游费和流量漫游费、推出“流量当月不清零”、大幅降低国际长途漫游费、大幅下调宽带资费等。在网络降费方面， 2015 年以来，中国联通移动网络流量平均资费降幅已超过95%。截至 10 月底，中国联通企业宽带年度降幅达20.9%，互联网专线年度降幅达16.7%，均已完成年度降幅目标。


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