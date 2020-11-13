中国联通：2015年以来移动网络流量平均资费降幅超95%

近日，中国联通对外表示， 2015 年以来，中国联通先后推出了一系列优惠举措，包括取消手机国内长途漫游费和流量漫游费、推出“流量当月不清零”、大幅降低国际长途漫游费、大幅下调宽带资费等。在网络降费方面， 2015 年以来，中国联通移动网络流量平均资费降幅已超过95%。截至 10 月底，中国联通企业宽带年度降幅达20.9%，互联网专线年度降幅达16.7%，均已完成年度降幅目标。
近日，中国联通对外表示， 2015 年以来，中国联通先后推出了一系列优惠举措，包括取消手机国内长途漫游费和流量漫游费、推出“流量当月不清零”、大幅降低国际长途漫游费、大幅下调宽带资费等。在网络降费方面， 2015 年以来，中国联通移动网络流量平均资费降幅已超过95%。截至 10 月底，中国联通企业宽带年度降幅达20.9%，互联网专线年度降幅达16.7%，均已完成年度降幅目标。
据第一财经报道，在昨日的第十一届全球移动宽带论坛上，中国联通5G共建共享工作组组长苗守野表示，联通今年底已计划240个本地网2G退网，最快明年底实现2G全面退网。
今日，中国联通发布声明称，中国联通未发布过 ‘断卡’行动”公告，目前各项业务正常受理。关于政策性变动，请以中国联通官方发布的公告为准。
《启发俱乐部》第二季于今日上线，9月22日，罗振宇就曾出席中国联通品牌焕新发布会，这不禁让外界好奇，中国联通要和罗振宇一起搞什么大动作？对智慧相同的理解，让中国联通与罗振宇一拍即合 今年，罗辑思维第8季全新改版为《启发俱乐部》，罗振宇对节目形式进行了创新，从线上走入线下，与终身学习者一起在线下面对面学习，罗振宇本人在线下与大家分享过去一周读书、听课、见人受到的启发。《启发俱乐部》是一个创新的思维模式，
随着数据智能不断融入到生活和商业环境中，人们的生活与工作正在发生巨大的变化。对企业而言，品牌是企业风格、精神和信誉的凝聚，在智能化时代，品牌形象也需要紧跟智能时代特征迭代升级。近日，中国联通品牌焕新发布会在京举行，来自国资委、北京冬奥组委、产业链合作伙伴和媒体的200余位领导、嘉宾莅临大会，共同见证品牌焕新时刻。会上，中国联通对企业品牌形象进行全方位焕新，展示全新的品牌定位、品牌标语、品牌承诺，品牌?
iPhone 12发布，将于10月16日晚20点开启预售，10月23日上市销售。运营商明显比苹果官网还要急，现在中国联通已经全面开启iPhone 12的预约，而且赠送200元话费和首月6GB免费流量。预售开启
11月11日，第22届中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会”）在深圳拉开帷幕。中国联通以“创新?与智慧同行”为主题，携5Ｇ+智慧冬奥、5G+慢直播、5G专网+边缘云、畅听王卡等20余项创新应用参展，全方位展示5G时代数智赋能下的美好智慧生活。中国联通展区5G助力智慧冬奥，带来全新赛事体验作为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一官方通信服务合作伙伴，中国联通为此次冬奥会开发了全新的VR冬奥独立版本客户端，利用3D建模技术为观?
今日，中国联通公布数据称，截至10月22日，已累计开通5G基站33.2万个，预计到今年年底，5G基站规模将超过38万个。
经联通红筹公司董事会审议通过，其全资附属子公司联通运营公司与公司控股股东联通集团签订《关于长春一汽通信科技有限公司之股权转让协议》，前者同意向后者收购其持有的一汽通信科技51%股权。本次收购的对价为1.31亿元。
现在中国联通公布了第三季度的营收情况，而他们相比移动和电信来说，在用户数量上的差距是越来越大了。中国联通公布的报告显示，公司前三季度整体服务收入为人民币2073.49亿元，比去年同期上升
10月14日—16日,以“网融万物,智向未来”为主题的2020中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心盛大开展。展览会特别设立移动物联网成果示范专题展示区展示移动物联网前沿成果。中国联通物联网作为重要参会企业精彩亮相此次大会,以“5G物联 智慧同行”为主题,设立物联星际中的5G+AIoT核心能力星球、智慧城市星球、工业互联网星球等7大物联星球,邀请观展嘉宾搭乘“联通5G”飞船,解锁三十余项物联黑科技以及四十余款雁飞系列行业终?
10月21日消息，中国联通发布2020年前三季度主要财务及运营数据。中国联通实现整体服务收入2073.49亿元比去年同期上升4.4%；EBITDA为人民币737.00亿元，比去年同期上升0.8%。本公司权益持有者应占盈利为108.24亿元，比去年同期上升10.2%。其中，移动服务收入为1165.39 亿元，比去年同期下降1.0%产业互联网业务收入为326.56 亿元，比去年同期上升34.4%。中国联通在财报中指出，在移动业务方面，中国联通自去年下半年起，
在数字经济领导者论坛上，中国联通副总经理范云军表示中国联通和中国电信已合作开通 33 万个5G基站。双方通过5G网络共建共享，结合多载波聚合技术，让用户下载速率峰值超过了2000mb/s。而据工信部副部长刘烈宏透露，截至目前，中国5G基站已超 60 万座，这意味着中国移动开通的5G基站占比近半，远超电信、联通。
10月27日消息，万宝龙与中国联通联合发布了一款智能手表SUMMIT2+，售价9700元，目前已在中国联通官网与指定线下门店内开售。据了解，SUMMIT2+是首款支持中国联通eSIM卡的奢华手表，用户可为其
10月21日消息，中国联通发布公告称，2020年9月，移动出账用户累计到达数3.09亿户，移动出账用户本月净增数51.4万户。其中，4G用户累计到达数2.66亿户，4G用户本月净增数246.8万户。固网宽带用户累计到达数8655.8万户，固网宽带用户本月净增数73.8万户。本地电话用户累计到达数4823.4万户，本地电话用户本月净减数99.4万户。中国联通在公告中表示，2020年1至9月，面对市场饱和、激烈市场竞争以及公共卫生事件等挑战，公
有一种速度叫做中国速度，有一种奇迹叫做中国奇迹。关乎国计民生的中国建设，离不开管道的承载。能源输送、电力通信、城市排水系统等民生工程，处处都离不开管道的承载运送。那么，管道行业如何才能提质增效，跟上国家发展的步伐？作为管道领域中的佼佼者，中国联塑智能工厂布局智能制造，打造了行业转型升级的优秀典范。24小时运转无人车间揭秘中国联塑的智能工厂，从投料混料开始就已经上线自动化，已实现管材管件产品生产、包装
前两天工信部表示5年来国内的手机流量资费平均下滑了95%，大家现在每个月多少月租、流量了？流量需求超大的可以考虑联通新一代王卡，月租19元就有480GB流量，当然是定向的。王卡是过去几年中很
未来三到五年，网络文学行业的发力重点，除了商业模式和IP衍生开发之外，能否打造一个扶持新人作者、形成可持续产出优质新内容的网络文学生态，将成为各大网文平台的重点……这也是一场决定网络文学平台面向未来的“发展”之战。
美国当地时间周二，加州一名联邦法官驳回了苹果对游戏公司Epic Games的部分反诉。该纠纷案件中，Epic旗下游戏《堡垒之夜》被苹果从应用程序商店下架。
在昨日的第十一届全球移动宽带论坛上，中国联通5G共建共享工作组组长苗守野表示，聚焦5G发展则必须减小2G/3G的牵绊束缚，联通今年底已计划240个本地网2G 退网，最快明年底实现2G 全面退网。同时，中国联通的3G退网也在推进中。苗守野表示，中国联通的目标是“3G年底首先降至1载频，加快VoLTE发展替代3G语音，推进3G逐步退网;最后形成4G+5G协同的极简目标网。”
21 世纪第二个十年，在全球企业远程办公常态化，企业尝试缓解新冠疫情影响的过程中，网络安全正在成为最具决定性和紧迫性，优先级最高的IT投资，而安全红利正在成为所有重视安全的企业乃至国家的核心生产力和竞争力。2020 年11 月3 日，国内网络安全领域专业研究机构安全牛正式发布《2020 中国网络安全企业 100 强》报告，从经营、用户（甲方）、产业、社会贡献四大维度对当前国产网络安全技术厂商进行了一次梳理和分析，并从安全?
原神新更新了最新的成就——天降正义，这个天降正义很多玩家还不清楚原神天降正义成就怎么做，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。..
今年的双十一比往年来的更早，持续时间也更长。现在双十一战绩已经发出，荣耀智慧屏系列销量再创新高，成为大屏市场的爆款产品。荣耀智慧屏系列获..
今日，抖音公布了双十一宠粉节战报，数据显示，双十一宠粉节抖音电商直播总时长为2700万小时，累计看播UV126亿，单场GMV破千万直播间达100个以上、..
双十一将至，各大品牌促销活动正在热火朝天地进行之中。作为电动车行业领导者的爱玛，也在双十一期间推出了“爱玛11.11疯抢节”。11月6日20:00-22..
4982亿元，天猫双11全球狂欢季成交额再次刷新纪录。这不仅仅是平台的胜利，更是数百万品牌商家的狂欢盛典。作为国内体育用品行业的龙头，安踏自然..
想必大多数都有这样的经历，选择一款蓝牙耳机我们主要从价格，外观筛选一次，再从音质功能进行对比，以便选择合适自己且性价比高的。在这个同质化..
近日，联发科正式发布全新5G芯片天玑700，至此，联发科已经构建了完整的天玑5G SoC产品线，包括天玑1000系列、天玑800系列以及天玑700系列这三大系..
狼人杀的流行风潮蔓延全国,没事来一局已经成为社交常态。这款集逻辑推理和趣味社交于一体的社交游戏,考验着玩家的智商和情商,带来惊险刺激的游侠体..
今年的双11购物节已经告终，各家也正式开启了秀战绩模式。作为大屏行业的黑马品牌，荣耀智慧屏自发布以来，便已经取得了众多亮眼的成绩。而这次的..
日前，第二十四届中国国际软件博览会（以下简称软博会）正在杭州如火如荼地举行。华云数据作为中国软件产业的中坚力量，在本次软博会上凭深厚技术..
日前B站人气百万UP主影视飓风,公开了新工作室的内部装修与布置,工业风精简装修风格与各类前沿数码设备,让很多小伙伴羡慕不已大呼“恰柠檬”。除了..
大家买电动车都是怎么挑炫品牌和车型的呀?本人三线城市小职员一枚，上个月搬家后离公司远了不少。骑自行车要四十分钟，坐公交又不方便，所以就想..
双十一的结束，不仅仅意味着这个年度电商大节至此画上了句点，还宣告着寒冷冬季的正式到来。气温也是随之一降再降，特别是在早晚时分，更是冰冷刺..
自从iPhone12 上市以来，尽管有大大小小的问题，槽点不断——但iPhone12 仍是双十一期间最畅销的手机。根据苏宁易购公布的双十一战报，截至 11 月..
西圣耳机我这是体验第二款了，之前那款一直作为主力机用，后来被室友盯上了，经过软磨硬泡成功得手。留恋西圣不错的音质表现，我入手了这款西圣Ar..
近两年来，伴随科技的发展，蓝牙耳机市场也呈现出了一片欣欣向荣的景象。各大厂商都瞄准了蓝牙耳机市场，纷纷推出自己的耳机产品。其中真无线蓝牙..
iPhone13 什么时候发布上市？尽管iPhone12 系列四款本周才完成集体上市，可关于iPhone13 的爆料已经接踵而至了。今天上午（ 11 月 13 日），天风证..
你知道吗?有这样一群人，他们虽然是单身，却每年花费上万“养娃”。他们还自称娃爹、娃妈，费尽心思养的也不是熊孩子，而是一种造型精美的树脂娃..
特斯拉公司CEO埃隆·马斯克称，他已经接受了四次新冠病毒核酸检测，其中两次呈阳性。马斯克吐槽称，一些极其虚假的事情正在发生。在四次对新冠病毒..
今日，针对网友提出的“规范汉语用语承续传统文化的建议”，教育部回应称，正确规范使用祖国语言文字，对于传承弘扬中华优秀传统文化具有基础性作..